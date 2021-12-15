Маркевич остается в Мариуполе, Мампасси зимой уйдет в московский Локомотив

17 января 2022 года футболисты " Мариуполя " возобновят подготовку к весенней части сезона.

Несмотря на неудачное выступление азовцев в осенней части чемпионата, кредит доверия к главному тренеру Остапу Маркевичу, не исчерпан. Это клубное руководство подтвердило на встрече с тренерским штабом перед тем, как футболисты "Мариуполя" ушли в отпуск.

По имеющейся информации, за "Мариуполь" больше не будет выступать арендованный у "Шахтера" защитник Марк Мампасси, который продолжит карьеру в московском "Локомотиве".

25 января азовцы отправятся на сбор в Турцию. Также "Мариуполь" планирует серьезно усилиться, чтобы весной избежать вылета из элитного дивизиона.

Напомним, что "Мариуполь" занимает последнее, 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.