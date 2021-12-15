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Маркевич остается в Мариуполе, Мампасси зимой уйдет в московский Локомотив

Премьер-лига
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(1 голосов)

Руководство продолжает доверять главному тренеру

Маркевич остается в Мариуполе, Мампасси зимой уйдет в московский Локомотив

Фото - ФК Мариуполь

Новина українською

17 января 2022 года футболисты "Мариуполя" возобновят подготовку к весенней части сезона.

Несмотря на неудачное выступление азовцев в осенней части чемпионата, кредит доверия к главному тренеру Остапу Маркевичу, не исчерпан. Это клубное руководство подтвердило на встрече с тренерским штабом перед тем, как футболисты "Мариуполя" ушли в отпуск.

По имеющейся информации, за "Мариуполь" больше не будет выступать арендованный у "Шахтера" защитник Марк Мампасси, который продолжит карьеру в московском "Локомотиве".

25 января азовцы отправятся на сбор в Турцию. Также "Мариуполь" планирует серьезно усилиться, чтобы весной избежать вылета из элитного дивизиона.

Напомним, что "Мариуполь" занимает последнее, 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич Марк Мампасси
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Комментарии (4)
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zafo64
15.12.2021 в 18:51
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.12.2021 в 18:25
У нас за то, что в Европе выганяют пинком под зад через несколько матчей, называется "доверять" . В нашем футболе еще не скоро будет все хорошо...
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
15.12.2021 в 18:38
Вы это о ком?
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Only DK (Kyiv)
15.12.2021 в 18:09
"Мариуполь" планирует серьезно усилиться - кого там еще из шлюхтера можно «арендовать»?
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