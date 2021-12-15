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Шуст: Мои планы? Я остаюсь в Ингульце
Ветеран вратарского цеха еще поиграет
Голкипер "Ингульца"
"Ожидали набрать больше очков, но закончили первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Конечно, хотели большего.
Сейчас важно проанализировать этот отрезок чемпионата, сделать правильные выводы и хорошо провести селекционную работу.
Мои планы? Я остаюсь в "Ингульце", - сказал Шуст.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 35-летний Шуст в составе "Ингульца" провел пять матчей, в которых пропустил семь мячей.
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