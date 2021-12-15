Шуст: Мои планы? Я остаюсь в Ингульце

Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст подвел итоги выступления команды в осенней части сезона.

"Ожидали набрать больше очков, но закончили первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Конечно, хотели большего. Сейчас важно проанализировать этот отрезок чемпионата, сделать правильные выводы и хорошо провести селекционную работу. Мои планы? Я остаюсь в "Ингульце", - сказал Шуст.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 35-летний Шуст в составе "Ингульца" провел пять матчей, в которых пропустил семь мячей.