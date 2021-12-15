  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шуст: Мои планы? Я остаюсь в Ингульце
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шуст: Мои планы? Я остаюсь в Ингульце

Премьер-лига
(1 голосов)

Ветеран вратарского цеха еще поиграет

Шуст: Мои планы? Я остаюсь в Ингульце

Новина українською

Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст подвел итоги выступления команды в осенней части сезона.

"Ожидали набрать больше очков, но закончили первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Конечно, хотели большего.

Сейчас важно проанализировать этот отрезок чемпионата, сделать правильные выводы и хорошо провести селекционную работу.

Мои планы? Я остаюсь в "Ингульце", - сказал Шуст.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 35-летний Шуст в составе "Ингульца" провел пять матчей, в которых пропустил семь мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Шуст Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...