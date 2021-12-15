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Пресс-атташе Десны: С Тотовицким, Будковским и Арвеладзе ведутся переговоры по новому контракту
Пока что информация о возможном переходе форварда в Динамо не подтверждается
Фото: ФК Десна
Пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник черниговского клуба
– Получается, договориться с Тотовицким о продлении контракта не удалось? А какова ситуация с Будковским и Арвеладзе, контракты с которыми тоже истекают в конце года?
– Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности.
В ближайшие дни все должно уже быть решено.
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