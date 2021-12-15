Пресс-атташе Десны: С Тотовицким, Будковским и Арвеладзе ведутся переговоры по новому контракту

Пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник черниговского клуба Андрей Тотовицкий может поехать на сборы с "Динамо" .

– Получается, договориться с Тотовицким о продлении контракта не удалось? А какова ситуация с Будковским и Арвеладзе, контракты с которыми тоже истекают в конце года?

– Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности.

В ближайшие дни все должно уже быть решено.