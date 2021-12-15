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Пресс-атташе Десны: С Тотовицким, Будковским и Арвеладзе ведутся переговоры по новому контракту

Премьер-лига
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Пока что информация о возможном переходе форварда в Динамо не подтверждается

Пресс-атташе Десны: С Тотовицким, Будковским и Арвеладзе ведутся переговоры по новому контракту

Фото: ФК Десна

Новина українською

Пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник черниговского клуба Андрей Тотовицкий может поехать на сборы с "Динамо".

– Получается, договориться с Тотовицким о продлении контракта не удалось? А какова ситуация с Будковским и Арвеладзе, контракты с которыми тоже истекают в конце года?

– Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности.

В ближайшие дни все должно уже быть решено.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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