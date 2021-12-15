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Гринь: Россия – агрессор, Крым – наш. Я наберу этого идиота, который брал интервью

Премьер-лига
(6 голосов)

У хавбека все-таки вытянули правильный ответ

Гринь: Россия – агрессор, Крым – наш. Я наберу этого идиота, который брал интервью

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Сергей Гринь пояснил свои слова о возможном переходе в чемпионат России.

– Нашумел ваш ответ о спорте и политике и возможности перехода в российский клуб. Может, вас не так поняли?

– Я наберу этого идиота, который брал интервью.

– Так Россия – агрессор? И чей Крым?

– Почему вы у меня спрашиваете о России и Крыме? Я перенес уже три операции, жду четвертую. Я живу в Украине, моя семья тоже живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию? Я думаю как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй "Александрии".

– Желаю вам скорейшего выздоровления, но вы все-таки не ответили.

– Ну, конечно, Россия – агрессор, Крым – наш.

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В статье: ФК Александрия Сергей Гринь
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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zafo64
15.12.2021 в 18:51
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
C_Ballack (Днепр)
15.12.2021 в 18:40
Давно пора все интервью записывать на диктофон, чтоб потом за кливету привлекать к ответственности этих журнашл@шек.
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+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
15.12.2021 в 18:26
Згоден з Гриньом: про футбол питати потрібно, а не про політіку
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