Гринь: Россия – агрессор, Крым – наш. Я наберу этого идиота, который брал интервью

Полузащитник "Александрии" Сергей Гринь пояснил свои слова о возможном переходе в чемпионат России .

– Нашумел ваш ответ о спорте и политике и возможности перехода в российский клуб. Может, вас не так поняли?

– Я наберу этого идиота, который брал интервью.

– Так Россия – агрессор? И чей Крым?

– Почему вы у меня спрашиваете о России и Крыме? Я перенес уже три операции, жду четвертую. Я живу в Украине, моя семья тоже живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию? Я думаю как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй "Александрии".

– Желаю вам скорейшего выздоровления, но вы все-таки не ответили.

– Ну, конечно, Россия – агрессор, Крым – наш.