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Гринь: Россия – агрессор, Крым – наш. Я наберу этого идиота, который брал интервью
У хавбека все-таки вытянули правильный ответ
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Сергей Гринь пояснил свои слова
– Нашумел ваш ответ о спорте и политике и возможности перехода в российский клуб. Может, вас не так поняли?
– Я наберу этого идиота, который брал интервью.
– Так Россия – агрессор? И чей Крым?
– Почему вы у меня спрашиваете о России и Крыме? Я перенес уже три операции, жду четвертую. Я живу в Украине, моя семья тоже живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию? Я думаю как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй "Александрии".
– Желаю вам скорейшего выздоровления, но вы все-таки не ответили.
– Ну, конечно, Россия – агрессор, Крым – наш.
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