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Официально: Ахмедзаде перешел в азербайджанский Карабах

Премьер-лига
(1 голосов)

Долгосрочный контракт до лета 2026 года

Официально: Ахмедзаде перешел в азербайджанский Карабах

qarabagh.com

Новина українською

Азербайджанский "Карабах" официально объявил о подписании контракта с уже экс-форвардом "Миная" Рустамом Ахмедзаде.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года. В своей новой команде Рустам будет играть под №97.

Напомним, что Ахмедзаде присоединился к "Минаю" летом 2020 года. За это время он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и оформил четыре результативные передачи.

Также в активе 20-летнего футболиста также три матча за национальную сборную Азербайджана.

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В статье: Карабах (Агдам) ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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Источник:
ФК Карабах

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Комментарии (1)
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zafo64
15.12.2021 в 18:51
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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