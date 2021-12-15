Официально: Ахмедзаде перешел в азербайджанский Карабах

Азербайджанский "Карабах" официально объявил о подписании контракта с уже экс-форвардом " Миная " Рустамом Ахмедзаде.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года. В своей новой команде Рустам будет играть под №97.

Напомним, что Ахмедзаде присоединился к "Минаю" летом 2020 года. За это время он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и оформил четыре результативные передачи.

Также в активе 20-летнего футболиста также три матча за национальную сборную Азербайджана.