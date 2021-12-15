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Вирт о расставании с Гегедошем: Это больше по нефутбольным аспектам
Тренер говорит, что нужно омолаживать состав
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал досрочное
– Это больше по нефутбольным аспектам. Он нас устраивал как футболист, но были некоторые моменты, которые не устраивали клуб. В футбольном плане все было хорошо. Нам надо было просто разойтись, и все.
Мы возвращаем из аренды Гайдучика и, скорее всего, подпишем еще одного нападающего. У нас будет перебор форвардов, поэтому мы освобождаем место под них.
– Какие нефутбольные аспекты вы имеете в виду? Плохой характер Роберта?
– Нет-нет. Мы работали с ним полтора года, ни одного скандала у нас не было.
Надо омолаживать команду. Нас покинет не один футболист в районе 30 и больше лет. У нас есть молодой Гайдучик. У нас не может быть 4 нападающих, это многовато. Поэтому решили попрощаться с Гегедошем. Я могу его только поблагодарить, это были хорошие полтора года. Даже при том, что у него сложный характер, скандалов у нас не было. Но время идет, команде нужна свежая кровь, обновление. Это нормальное явление.
– Год назад против Гегедоша открывали судебное производство за долги перед одноклубниками и болельщиками? История не повторилась?
– Нет-нет, у нас все нормально. Слухи разные ходят, но у нас в команде в этом плане все хорошо – никаких вопросов к Роберту не было.
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