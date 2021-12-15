Маркевич: В нынешнем сезоне не так Шахтер добавил, как Динамо сбавило обороты

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал высказал свое мнение о первой части сезона в УПЛ и борьбе за чемпионство.

— Мирон Богданович, чем вам запомнилась первая часть сезона в Премьер-лиге?

— В принципе ничего нового я не заметил. Все идет так же, как и последние пять лет. Жаль, что на самой верхушке снова все прогнозируемо. За золотые медали по-прежнему борются только киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Что можно отметить? Разве что взлет "Днепра-1", опередивший "Зарю" и окончивший осенью часть первенства на третьем месте. Ну, и регламент нынешнего сезона добавляет интриги в борьбе за выживание, поскольку две команды вылетают напрямую, а еще две сыграют переходные матчи, поэтому командам шести-семи нельзя будет расслабляться до финиша чемпионата.

— Вы упомянули о "Днепр-1". Ожидали ли увидеть подопечных Игоря Йовичевича на третьем месте?

— Для меня коллективы, ведущие борьбу за места с третьего по пятое, примерно одного уровня, просто днепряне выступили получше за счет лучшей организации игры. Это тренерская команда.

— Лидер чемпионата "Шахтер" набрал 87% очков, тогда как в прошлом сезоне перед зимней паузой было 74%. При Роберто Где Дзерби "горняки" по крайней мере на внутренней арене добавляют?

— Не так "Шахтер" добавил, как "Динамо" сбавило обороты.

— Вы не увидели прогресса в игре "Динамо"?

— На мой взгляд, в прошлом сезоне киевляне выглядели лучше.

— Однако судьба золотых медалей решится на финише чемпионата?

— Да. Дело в том, что у наших грандов, по-моему, нет большого запаса, они в любой момент могут потерять очки. Впрочем, впереди зимняя пауза, возможно, "Динамо" или "Шахтер" качественно поработают на трансферном рынке. Сейчас сложно что-либо прогнозировать. Надо хотя бы, чтобы команды сыграли несколько весенних туров.

— В игре "Шахтера" вы увидели какие-нибудь кардинальные отличия от прошлого сезона?

— Роберто Де Дзерби пытается внедрить свой стиль игры, но если честно, у меня другие ассоциации с этой командой. Я помню бегущую команду. В лучшее время Мирчи Луческу в "Шахтере" не знал, кого и ловить. На флангах скорость давали Дарио Срна и Вячеслав Шевчук. В центре находились Дуглас Коста, Тайсон, Марлос, Генрих Мхитарян, Алекс Тейшейра. Мне есть с чем сравнивать. Сейчас этого нет. Да, в этом плане заявляет о себе Михаил Мудрик, но этого явно мало.