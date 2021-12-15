Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Миная: Нужно что-то менять, выходить из этой ситуации
Дела у команды осенью идут не ахти
Фото: ФК Минай
Тренер "
"Много очков потеряли там, где не должны. Много игр сыграли дома. Недобрали свои баллы, это действительно есть.
Есть планы на усиление. Что-то нужно менять, в обязательном порядке усиливаться точечно.
Нужно выходить из этой ситуации, подниматься в турнирной таблице. Это очень важно для нас", – сказал Кабачок.
Напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Гринь: Россия – агрессор, Крым – наш. Я наберу этого идиота, который брал интервью
- Металлист - Заря, Александрия - Динамо и остальные пары. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины
- Один из лидеров Второй лиги объявил об уходе главного тренера
- Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО