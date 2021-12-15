Тренер Миная: Нужно что-то менять, выходить из этой ситуации

Тренер " Миная " Дмитрий Кабачок оценил подвел итог выступления команды в осенней части нынешнего сезона.

"Много очков потеряли там, где не должны. Много игр сыграли дома. Недобрали свои баллы, это действительно есть.

Есть планы на усиление. Что-то нужно менять, в обязательном порядке усиливаться точечно.

Нужно выходить из этой ситуации, подниматься в турнирной таблице. Это очень важно для нас", – сказал Кабачок.