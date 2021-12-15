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Рух выпустил мобильное приложение для Google Play и App Store
Клуб продолжает развивать фанатскую базу
fcrukh.com
Львовский "
Доступно приложение в Google Play и App Store.
В нем есть доступ к новостям клуба, видео на клубном канале в YouTube, статистике, покупке билетов, фан-шопу, также только в нем есть информация о закрытых клубных мероприятиях.
Напомним, что ранее мобильные приложения в Украине выпускали "Динамо", "Шахтер" и "Металлист 1925".
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Источник:ФК Рух
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