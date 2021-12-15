Рух выпустил мобильное приложение для Google Play и App Store

Львовский " Рух " объявил о выпуске клубного мобильного приложения.

Доступно приложение в Google Play и App Store.

В нем есть доступ к новостям клуба, видео на клубном канале в YouTube, статистике, покупке билетов, фан-шопу, также только в нем есть информация о закрытых клубных мероприятиях.

Напомним, что ранее мобильные приложения в Украине выпускали "Динамо", "Шахтер" и "Металлист 1925".