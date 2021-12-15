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Рух выпустил мобильное приложение для Google Play и App Store

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает развивать фанатскую базу

Рух выпустил мобильное приложение для Google Play и App Store

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" объявил о выпуске клубного мобильного приложения.

Доступно приложение в Google Play и App Store.

В нем есть доступ к новостям клуба, видео на клубном канале в YouTube, статистике, покупке билетов, фан-шопу, также только в нем есть информация о закрытых клубных мероприятиях.

Напомним, что ранее мобильные приложения в Украине выпускали "Динамо", "Шахтер" и "Металлист 1925".

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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