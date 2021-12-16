"Спасибо за все" - Марлос впервые прокомментировал свой уход из Шахтера

33-летний уже бывший вингер " Шахтера " Марлос впервые прокомментировал свой уход из донецкого клуба.

"Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба как "Шахтер". Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что "Шахтер" сделал для меня и моей семьи.

В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я завоевывал титулы, выигрывал индивидуальные награды, проявил себя для приглашения в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и как человек.

Могу только сказать: спасибо за все, "Шахтер" - сказал Марлос.