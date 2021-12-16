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"Спасибо за все" - Марлос впервые прокомментировал свой уход из Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Футболист дал комментарий бразильскому изданию

"Спасибо за все" - Марлос впервые прокомментировал свой уход из Шахтера

Новина українською

33-летний уже бывший вингер "Шахтера" Марлос впервые прокомментировал свой уход из донецкого клуба.

"Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба как "Шахтер". Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что "Шахтер" сделал для меня и моей семьи.

В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я завоевывал титулы, выигрывал индивидуальные награды, проявил себя для приглашения в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и как человек.

Могу только сказать: спасибо за все, "Шахтер" - сказал Марлос.

Напомним, что ранее Марлос не посетил церемонию прощания, которую ему организовал "Шахтер", при этом некоторые СМИ писали, что футболист якобы обиделся на клуб, который не предложил ему новый контракт.

Позже директор по футболу "горняков" Дарио Срна заявил, что футболист не посетил мероприятие из-за "человеческих эмоций, которые можно понять".

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
Lance

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
16.12.2021 в 01:01
И тебе спасибо Марлос и удачи
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0
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
16.12.2021 в 00:47
Фотошоп на фотографии футболки Марлоса не внушает доверия и к самому интервью...
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.12.2021 в 00:24
Грустное зрелище. Шахтер сейчас просто распадается как коллектив. Кто будет из опытных настраивать команду? Ужас.
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0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.12.2021 в 00:21
""Футболіст дав коментар бразильському виданню"" что же это Ф1\2\3 не подсуетились и не взяли прощальное интервью? Дали команду не общаться?
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+1
-1


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