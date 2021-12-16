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"Спасибо за все" - Марлос впервые прокомментировал свой уход из Шахтера
Футболист дал комментарий бразильскому изданию
33-летний уже бывший вингер "
"Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба как "Шахтер". Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что "Шахтер" сделал для меня и моей семьи.
В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я завоевывал титулы, выигрывал индивидуальные награды, проявил себя для приглашения в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и как человек.
Могу только сказать: спасибо за все, "Шахтер" - сказал Марлос.
Напомним, что ранее Марлос не посетил церемонию прощания, которую ему организовал "Шахтер", при этом некоторые СМИ писали, что
Позже директор по футболу "горняков" Дарио Срна заявил, что футболист не посетил мероприятие из-за "человеческих эмоций, которые можно понять".
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