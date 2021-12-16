Спортдир Ворсклы: Этой зимой не готовы говорить о трансфере Ризныка, если не будет заоблачных предложений

Спортивный директор " Ворсклы " Александр Фундерат высказался о возможной продаже голкипера команды Дмитрия Ризныка в другой клуб.

"Спрос есть. Мы рассчитываем, что Ризнык будет в команде. В это межсезонье не готовы говорить о трансферных моментах. Конечно, если не будет заоблачных предложений.

Хотим, чтобы он помог добиться результата, который поставлен перед командой – максимально высокие позиции в таблице", – сказал Фундерат.