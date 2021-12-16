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Спортдир Ворсклы: Этой зимой не готовы говорить о трансфере Ризныка, если не будет заоблачных предложений

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе не планируют продавать кипера зимой

Спортдир Ворсклы: Этой зимой не готовы говорить о трансфере Ризныка, если не будет заоблачных предложений

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Спортивный директор "Ворсклы" Александр Фундерат высказался о возможной продаже голкипера команды Дмитрия Ризныка в другой клуб.

"Спрос есть. Мы рассчитываем, что Ризнык будет в команде. В это межсезонье не готовы говорить о трансферных моментах. Конечно, если не будет заоблачных предложений.

Хотим, чтобы он помог добиться результата, который поставлен перед командой – максимально высокие позиции в таблице", – сказал Фундерат.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ризнык провел за "Ворсклу" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и 7 поединков отстоял "на ноль".

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мироненко (Полтава)
16.12.2021 в 01:21
Вірне рішення! Різник створений для цього колективу, він вихованець Полтавського, а не іншого футболу!
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