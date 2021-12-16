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Спортдир Ворсклы: Этой зимой не готовы говорить о трансфере Ризныка, если не будет заоблачных предложений
В клубе не планируют продавать кипера зимой
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Спортивный директор "
"Спрос есть. Мы рассчитываем, что Ризнык будет в команде. В это межсезонье не готовы говорить о трансферных моментах. Конечно, если не будет заоблачных предложений.
Хотим, чтобы он помог добиться результата, который поставлен перед командой – максимально высокие позиции в таблице", – сказал Фундерат.
Напомним, что в нынешнем сезоне Ризнык провел за "Ворсклу" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и 7 поединков отстоял "на ноль".
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