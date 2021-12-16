Один из двух легионеров Мариуполя прекратил сотрудничество с клубом

Опорный полузащитник Стефан Спировски договорился о расторжении контракта с "Мариуполем", сообщает Meta-ratings.com.ua.

31-летний игрок сборной Северной Македонии (39 матчей, 1 гол за национальную команду) перебрался в украинский клуб в сентябре этого года на правах свободного агента. В составе "Мариуполя" Спировски провел 6 матчей и забил 1 мяч в чемпионате (в дебютном поединке в ворота "Александрии"). Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.

Ранее футболист выступал, среди прочего, за "Работнички", болгарский "Берое", "Вардар", венгерский "Ференцварош", израильский "Хапоэль" (Тель-Авив) и кипрский АЕЛ (Ларнака).

Напомним, на зимний перерыв "Мариуполь" ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 очков.