Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из двух легионеров Мариуполя прекратил сотрудничество с клубом
Футболист надолго не задержался на берегах Азова
Фото: ФК Мариуполь
Опорный полузащитник Стефан Спировски договорился о расторжении контракта с "Мариуполем", сообщает Meta-ratings.com.ua.
31-летний игрок сборной Северной Македонии (39 матчей, 1 гол за национальную команду) перебрался в украинский клуб в сентябре этого года на правах свободного агента. В составе "Мариуполя" Спировски провел 6 матчей и забил 1 мяч в чемпионате (в дебютном поединке в ворота "Александрии"). Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.
Ранее футболист выступал, среди прочего, за "Работнички", болгарский "Берое", "Вардар", венгерский "Ференцварош", израильский "Хапоэль" (Тель-Авив) и кипрский АЕЛ (Ларнака).
Напомним, на зимний перерыв "Мариуполь" ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 очков.
Популярное сейчас
- Арсенал - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов
- Хобленко: В Днепре-1 где-то я себя неправильно повел, даже с точки зрения психологии
- Головко, Кварцяный, Ковалец или Шаран могут возглавить Диназ
- Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО