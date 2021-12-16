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Экс-нападающий сборной Украины открыл футбольное агентство

Премьер-лига
(1 голосов)

Марко Девич пока не видит себя тренером

Экс-нападающий сборной Украины открыл футбольное агентство

Скриншот: Football Hub

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера", "Металлиста", луцкой "Волыни" и сборной Украины Марко Девич рассказал о том, что не планирует в ближайшее время начинать тренерскую карьеру.

"С другом, с которым играли в "Вадуце", открыли футбольное агентство. Несмотря на то, что у меня есть тренерская лицензия, я не готов становиться тренером. Не вижу себя тренером на сегодняшний день, но не знаю, как будет через несколько лет. Меня привлекает агентская деятельность. Нравится, когда у тебя есть несколько игроков и ты с ними индивидуально работаешь.

Кто наши клиенты сейчас? Это молодые игроки из Хорватии. Мой коллега из Хорватии, и там достаточно молодых футболистов 15-16 лет, у которых есть перспективы. Их время придет через несколько лет. Известных футболистов и ребят из Украины у меня нет", — заявил Девич.

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В статье: Марко Девич
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
16.12.2021 в 11:31
Марко,ты великий футболист,но для Украины,не более!Нужно подумать о будущем...и о Родине!
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