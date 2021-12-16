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Хавбек Ингульца: Недовольны своим выступлением в первой части сезона
Евгений Запорожец - о выступлениях команды в первом круге
Фото: ФК Ингулец
Полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец подвел итоги выступления команды в первой части сезона.
"Мы недовольны своим выступлением в первой части сезона. Мало набрали очков, очень много потеряли. Считаю, что отвратительно провели первый круг. Хорошо, что в последнем матче года добыли победу и далеко не отпустили команды, которые выше "Ингульца" в турнирной таблице.
Я остаюсь в "Ингульце". Будем работать, чтобы во втором круге показать более качественный футбол и выйти из тяжелого положения, в котором сейчас находимся, и подняться, как можно выше", - сказал Запорожец.
В текущем сезоне УПЛ 27-летний Запорожец в составе "Ингульца" провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.
Напомним, на зимний перерыв команда из Петрово ушла на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.
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