  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Ингульца: Недовольны своим выступлением в первой части сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Ингульца: Недовольны своим выступлением в первой части сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Запорожец - о выступлениях команды в первом круге

Хавбек Ингульца: Недовольны своим выступлением в первой части сезона

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

"Мы недовольны своим выступлением в первой части сезона. Мало набрали очков, очень много потеряли. Считаю, что отвратительно провели первый круг. Хорошо, что в последнем матче года добыли победу и далеко не отпустили команды, которые выше "Ингульца" в турнирной таблице.

Я остаюсь в "Ингульце". Будем работать, чтобы во втором круге показать более качественный футбол и выйти из тяжелого положения, в котором сейчас находимся, и подняться, как можно выше", - сказал Запорожец.

В текущем сезоне УПЛ 27-летний Запорожец в составе "Ингульца" провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, на зимний перерыв команда из Петрово ушла на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.

Читайте такжеПоворознюк: Весной вы увидите совсем другой Ингулец и по тренерскому составу, и по составу игроков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Евгений Запорожец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...