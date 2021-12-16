Хавбек Ингульца: Недовольны своим выступлением в первой части сезона

Полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

"Мы недовольны своим выступлением в первой части сезона. Мало набрали очков, очень много потеряли. Считаю, что отвратительно провели первый круг. Хорошо, что в последнем матче года добыли победу и далеко не отпустили команды, которые выше "Ингульца" в турнирной таблице.

Я остаюсь в "Ингульце". Будем работать, чтобы во втором круге показать более качественный футбол и выйти из тяжелого положения, в котором сейчас находимся, и подняться, как можно выше", - сказал Запорожец.