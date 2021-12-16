Динамо назвало пятерых претендентов на звание лучшего игрока в декабре

После матчей "Динамо" в официальном Telegram-канале традиционно проводится голосование за лучшего игрока встречи среди динамовцев.

В декабре киевляне провели три поединка (с "Вересом" – 3:0, "Бенфикой" – 0:2 и "Зарей" – 1:1), а участие в голосованиях в течение последнего месяца года приняли 8 тысяч болельщиков.

Лидерами болельщицких симпатий по итогам встреч декабря стала следующая пятерка футболистов: Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале киевлян в Telegram.

Напомним, что осеннюю часть сезона Украинской Премьер-лиги "Динамо" завершило на втором месте.