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Динамо назвало пятерых претендентов на звание лучшего игрока в декабре

Премьер-лига
(1 голосов)

В декабре киевляне провели три поединка

Динамо назвало пятерых претендентов на звание лучшего игрока в декабре

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

После матчей "Динамо" в официальном Telegram-канале традиционно проводится голосование за лучшего игрока встречи среди динамовцев.

В декабре киевляне провели три поединка (с "Вересом" – 3:0, "Бенфикой" – 0:2 и "Зарей" – 1:1), а участие в голосованиях в течение последнего месяца года приняли 8 тысяч болельщиков.

Лидерами болельщицких симпатий по итогам встреч декабря стала следующая пятерка футболистов: Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале киевлян в Telegram.

Напомним, что осеннюю часть сезона Украинской Премьер-лиги "Динамо" завершило на втором месте.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Siniy... (Dnipro)
16.12.2021 в 14:01
А Цыганков? Он реально запомнился. А эти пятеро, хто такия?
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