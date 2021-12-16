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Динамо назвало пятерых претендентов на звание лучшего игрока в декабре
В декабре киевляне провели три поединка
Фото: ФК Динамо Киев
После матчей "Динамо" в официальном Telegram-канале традиционно проводится голосование за лучшего игрока встречи среди динамовцев.
В декабре киевляне провели три поединка (с "Вересом" – 3:0, "Бенфикой" – 0:2 и "Зарей" – 1:1), а участие в голосованиях в течение последнего месяца года приняли 8 тысяч болельщиков.
Лидерами болельщицких симпатий по итогам встреч декабря стала следующая пятерка футболистов: Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Виталий Миколенко.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале киевлян в Telegram.
Напомним, что осеннюю часть сезона Украинской Премьер-лиги "Динамо" завершило на втором месте.
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