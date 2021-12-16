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Основной защитник Вереса покинул ровенский клуб
Футболист получит статус свободного агента
Фото: НК Верес
31-летний защитник Дмитрий Немчанинов покидает "Верес", сообщает пресс-служба ровенского клуба.
Футболист и народный клуб приняли общее решение не продолжать сотрудничество. Действующее трудовое соглашение защитника с красно-черными рассчитано до конца календарного года. Поэтому Дмитрий получит статус свободного агента.
Напомним, за "Верес" Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах за красно-черных (24 игры в Первой лиге, 17 матчей в УПЛ и 5 поединков в Кубке Украины) и забил 3 гола.
Ранее стало известно о том, что "Верес" досрочно прекратил сотрудничество с форвардом Робертом Гегедошем.
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