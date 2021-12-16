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Основной защитник Вереса покинул ровенский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист получит статус свободного агента

Основной защитник Вереса покинул ровенский клуб

Фото: НК Верес

Новина українською

31-летний защитник Дмитрий Немчанинов покидает "Верес", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Футболист и народный клуб приняли общее решение не продолжать сотрудничество. Действующее трудовое соглашение защитника с красно-черными рассчитано до конца календарного года. Поэтому Дмитрий получит статус свободного агента.

Напомним, за "Верес" Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах за красно-черных (24 игры в Первой лиге, 17 матчей в УПЛ и 5 поединков в Кубке Украины) и забил 3 гола.

Ранее стало известно о том, что "Верес" досрочно прекратил сотрудничество с форвардом Робертом Гегедошем.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Немчанинов
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
16.12.2021 в 13:29
в Вересі думають, що вже виконали завдання на сезон. далі можна економити на зарплатах...
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Viktor Ivanjvich
16.12.2021 в 13:19
неужели в ЗАРЮ к тем сбитым летчикам фаворов и имреков
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