Основной защитник Вереса покинул ровенский клуб

31-летний защитник Дмитрий Немчанинов покидает "Верес", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Футболист и народный клуб приняли общее решение не продолжать сотрудничество. Действующее трудовое соглашение защитника с красно-черными рассчитано до конца календарного года. Поэтому Дмитрий получит статус свободного агента.

Напомним, за "Верес" Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах за красно-черных (24 игры в Первой лиге, 17 матчей в УПЛ и 5 поединков в Кубке Украины) и забил 3 гола.

Ранее стало известно о том, что "Верес" досрочно прекратил сотрудничество с форвардом Робертом Гегедошем.