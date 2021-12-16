Хавбек Колоса завершит карьеру и войдет в тренерский штаб команды

35-летний полузащитник Виталий Гавриш больше не будет играть за "Колос", сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, он перешел на тренерскую работу и, скорее всего, будет помощником главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка. Также в активе Гавриша есть выступления за черниговскую "Десну", алчевскую "Сталь", донецкий и запорожский "Металлург", "Александрию", ужгородскую "Говерлу", "Звезду" из Кропивницкого.

В нынешнем сезоне Гавриш провел 7 матчей за ковалевский клуб, результативными действиями не отмечался.

Напомним, что "Колос" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 24 очка.