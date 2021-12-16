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В Локомотиве отреагировали на слухи об интересе клуба к Мампасси
18-летний защитник близок к переходу в московский клуб
Фото: ФК Мариуполь
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ларс Корнетка прокомментировал информацию о том, что арендованный у "Шахтера" защитник "Мариуполя" Марк Мампасси продолжит карьеру в московском клубе.
"Нет смысла комментировать будущие трансферы. Я сам учился журналистике, у меня к вам большое уважение. Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий и жёсткий. Это не поход в супермаркет, где ты видишь игроков на полочках и бросаешь в корзину.
Однако Мампасси — очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию", - сказал Корнетка.
Отметим, в текущем сезоне 18-летний украинец провел 16 матчей в составе "Мариуполя" и выполнил одну результативную передачу. Его аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.
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