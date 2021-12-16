  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Локомотиве отреагировали на слухи об интересе клуба к Мампасси
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Локомотиве отреагировали на слухи об интересе клуба к Мампасси

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

18-летний защитник близок к переходу в московский клуб

В Локомотиве отреагировали на слухи об интересе клуба к Мампасси

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ларс Корнетка прокомментировал информацию о том, что арендованный у "Шахтера" защитник "Мариуполя" Марк Мампасси продолжит карьеру в московском клубе.

"Нет смысла комментировать будущие трансферы. Я сам учился журналистике, у меня к вам большое уважение. Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий и жёсткий. Это не поход в супермаркет, где ты видишь игроков на полочках и бросаешь в корзину.

Однако Мампасси — очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию", - сказал Корнетка.

Отметим, в текущем сезоне 18-летний украинец провел 16 матчей в составе "Мариуполя" и выполнил одну результативную передачу. Его аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Локомотив (Москва) Марк Мампасси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
16.12.2021 в 15:44
Отлично сказано!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...