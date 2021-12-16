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Заховайло: От трансфера Миколенко выиграют все стороны
Эксперт высказался о возможном переходе украинца в АПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло рассказал о потенциальном трансфере защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
"Похоже, по Миколенко журналисты не врут. Переговоры на последней стадии. Но в футболе всякое бывает. Надо подождать до официального заявления клуба.
Расскажу предысторию. Где-то дней двадцать назад звонили мне чешские скауты, которые работают на англичан. Просили дать по нему игровые и прочие характеристики. Я им сказал свое мнение. Название клуба они мне не называли. Но я знаю, что они работают на "Эвертон" и "Ньюкасл", – написал Заховайло в Facebook.
Ранее сообщалось, что 22-летний украинец согласовал контракт с английским "Эвертоном".
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