Заховайло: От трансфера Миколенко выиграют все стороны

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло рассказал о потенциальном трансфере защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

"Похоже, по Миколенко журналисты не врут. Переговоры на последней стадии. Но в футболе всякое бывает. Надо подождать до официального заявления клуба.

Расскажу предысторию. Где-то дней двадцать назад звонили мне чешские скауты, которые работают на англичан. Просили дать по нему игровые и прочие характеристики. Я им сказал свое мнение. Название клуба они мне не называли. Но я знаю, что они работают на "Эвертон" и "Ньюкасл", – написал Заховайло в Facebook.