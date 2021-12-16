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Заховайло: От трансфера Миколенко выиграют все стороны

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт высказался о возможном переходе украинца в АПЛ

Заховайло: От трансфера Миколенко выиграют все стороны

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло рассказал о потенциальном трансфере защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

"Похоже, по Миколенко журналисты не врут. Переговоры на последней стадии. Но в футболе всякое бывает. Надо подождать до официального заявления клуба.

Расскажу предысторию. Где-то дней двадцать назад звонили мне чешские скауты, которые работают на англичан. Просили дать по нему игровые и прочие характеристики. Я им сказал свое мнение. Название клуба они мне не называли. Но я знаю, что они работают на "Эвертон" и "Ньюкасл", – написал Заховайло в Facebook.

Ранее сообщалось, что 22-летний украинец согласовал контракт с английским "Эвертоном".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вячеслав Заховайло Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
16.12.2021 в 16:04
Кроме Днепра. А если в Витали не пойдет, то для Эвертона или тем более Ньюкасла 20+- миллионов не деньги вообще...
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.12.2021 в 15:56
Добре, нехай спробує. Але британці ризикують витратити гроші на вітер...
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0
-1
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Il Gatto
16.12.2021 в 16:23
а є трансфери без ризику?тим більше, для упл 20млн на гравця це як штани за 40 грн для нас
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0
0


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