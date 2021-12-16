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"Прогноз погоды на зиму +2" - Шахтер потроллил Динамо в соцсетях - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Как не поддеть главного оппонента

"Прогноз погоды на зиму +2" - Шахтер потроллил Динамо в соцсетях - ФОТО

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"Шахтер" потроллил "Динамо" после завершения первой части сезона УПЛ.

"Прогноз погоды на зиму +2" - такой прогноз в Твиттери опубликовали "горняки", явно намекая на турнирную таблицу.

Напомним, что киевляне в последнем матче года потеряли очки и ушли на перерыв с отставанием в два пункта.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.12.2021 в 17:57
Ха-ха!
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0
0
nedved (Запорожье)
16.12.2021 в 17:50
Обидві команди суцільний мінус в Європі
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0
0
kasevo1607 (Белая Церковь)
16.12.2021 в 17:49
Прогноз погоди на кінець чемпіонату:1. "ДИНАМО" 2. "Дніпро 1"3. "шахтар" -(мінус)10
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0
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
16.12.2021 в 17:44
Троляку на гіляку!
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0
-1
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Zolotoy Myach1 (Chikago)
16.12.2021 в 17:39
Всё вам не так, пацыки! Это же юмор. Ну профукали ЛЧ, что теперь, вешаться? У каждой команды бывают и кратковременный взлёт и долгое падение-е-е. Я вот жду, что на это ответит ДК
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+2
-1
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Il Gatto
16.12.2021 в 17:37
Краще нехай ці два клуба згадають свої єврокубкові звитяги, тролять вони ще, днарі
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
16.12.2021 в 17:29
Смеётся тот, кто смеётся последним! И не говори "гоп", пока не перепрыгнешь!
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0
0
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DOMENICO (Lviv)
16.12.2021 в 16:47
...а чим залишається пишатися??Провалилися з позором в Лізі, гри немає...цей псевдотренер веде команду в нікуди...
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+2
-3
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Siren05 (Мариуполь)
16.12.2021 в 16:56
Согласен, гордиться особенно нечем. Пока игра ШД не радует. Впрочем, как и всех наших команд, выступавших в Еврокубках. Да, на внутри украинском уровне ШД слегка обошёл ДК, та то таке...
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+2
0
fan sd
16.12.2021 в 17:08
а чем гордиться твоему.....динамо?тот же провал в лиге чемпионов.по игре масса вопросов.во главе "супер" тренеркоторому пора на печку.чем они лучше?
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+1
-1


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