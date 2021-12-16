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"Прогноз погоды на зиму +2" - Шахтер потроллил Динамо в соцсетях - ФОТО
Как не поддеть главного оппонента
Фото: Александр Приходько
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"Прогноз погоды на зиму +2" - такой прогноз в Твиттери опубликовали "горняки", явно намекая на турнирную таблицу.
Напомним, что киевляне в последнем матче года потеряли очки и ушли на перерыв с отставанием в два пункта.
Тем временем прогноз погоды на зиму +2 pic.twitter.com/NUqF2X6dcA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 16, 2021
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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nedved (Запорожье)
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kasevo1607 (Белая Церковь)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
16.12.2021 в 17:44
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Zolotoy Myach1 (Chikago)
16.12.2021 в 17:39
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Il Gatto
16.12.2021 в 17:37
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Динамо-машина (Киев)
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DOMENICO (Lviv)
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fan sd
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