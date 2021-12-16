Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Пока я провалов у Динамо не вижу, стабильно играют
По мнению эксперта, ничья с Зарей - это не провал
скриншот youtube
Экс-игрок "
"Я бы не сказал, что ничья с "Зарей" это провал. Пока я провалов у "Динамо" не вижу, стабильно играют. Если ты наверху, у тебя каждая игра за первое место", - сказал Леоненко.
Напомним, на зимнюю паузу "Динамо" ушло на втором месте в таблице, отставая от "Шахтера" на два очка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Ждала 67 лет. В Атласе открыли легендарную бутылку виски в честь второго золота в истории клуба
- Ждём соперников для Украины. Сегодня состоится жеребьёвка Лиги наций
- Шахтер официально попрощался с Марлосом
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...