Леоненко: Пока я провалов у Динамо не вижу, стабильно играют

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко оценил выступления киевлян в осенней части сезона.

"Я бы не сказал, что ничья с "Зарей" это провал. Пока я провалов у "Динамо" не вижу, стабильно играют. Если ты наверху, у тебя каждая игра за первое место", - сказал Леоненко.