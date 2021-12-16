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Леоненко: Пока я провалов у Динамо не вижу, стабильно играют

Премьер-лига
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По мнению эксперта, ничья с Зарей - это не провал

Леоненко: Пока я провалов у Динамо не вижу, стабильно играют

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко оценил выступления киевлян в осенней части сезона.

"Я бы не сказал, что ничья с "Зарей" это провал. Пока я провалов у "Динамо" не вижу, стабильно играют. Если ты наверху, у тебя каждая игра за первое место", - сказал Леоненко.

Напомним, на зимнюю паузу "Динамо" ушло на втором месте в таблице, отставая от "Шахтера" на два очка.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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