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Грозный: Команды, набравшие поровну очков, должны играть Суперматч за чемпионство

Премьер-лига
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Ранее такая практика в УПЛ уже была

Грозный: Команды, набравшие поровну очков, должны играть Суперматч за чемпионство

Новина українською

Украинский тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как должен определиться чемпион Украины, если две команды наберут поровну очков.

"На мой взгляд, УПЛ должна внести некоторые коррективы зимой, чтобы две команды, набравшие поровну очков, играли суперматч. Как когда-то было в Кривом Роге между этими командами.

Это нужно, чтобы не было странных матчей со странными результатами в весенней части чемпионата", - сказал Грозный.

Напомним, что после осенней части сезона "Шахтер" опережает "Динамо" на два очка.

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В статье: Вячеслав Грозный Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Espreso.TV

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