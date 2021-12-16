Грозный: Команды, набравшие поровну очков, должны играть Суперматч за чемпионство

Украинский тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как должен определиться чемпион Украины, если две команды наберут поровну очков.

"На мой взгляд, УПЛ должна внести некоторые коррективы зимой, чтобы две команды, набравшие поровну очков, играли суперматч. Как когда-то было в Кривом Роге между этими командами. Это нужно, чтобы не было странных матчей со странными результатами в весенней части чемпионата", - сказал Грозный.

Напомним, что после осенней части сезона "Шахтер" опережает "Динамо" на два очка.