Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грозный: Команды, набравшие поровну очков, должны играть Суперматч за чемпионство
Ранее такая практика в УПЛ уже была
Украинский тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как должен определиться чемпион Украины, если две команды наберут поровну очков.
"На мой взгляд, УПЛ должна внести некоторые коррективы зимой, чтобы две команды, набравшие поровну очков, играли суперматч. Как когда-то было в Кривом Роге между этими командами.
Это нужно, чтобы не было странных матчей со странными результатами в весенней части чемпионата", - сказал Грозный.
Напомним, что после осенней части сезона "Шахтер" опережает "Динамо" на два очка.
Популярное сейчас
- Ждала 67 лет. В Атласе открыли легендарную бутылку виски в честь второго золота в истории клуба
- Экс-нападающий сборной Украины открыл футбольное агентство
- Украинец покинул клуб из Казахстана
- Шахтёр становится зимним чемпионом. Завершилась первая часть сезона УПЛ
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Новости по теме
- 18:46 Украинские Грозный: Вне зависимости от результата матча Шахтер - Динамо, киевляне выиграют все турниры внутри Украины
- 23:54 Зарубежные Грозный: Динамо и Шахтер нужно не критиковать, а поблагодарить за еврокубковый сезон
- 19:42 Зарубежные Грозный: Болельщиков нет на трибунах. Первый тур можно было сыграть в Турции