И здесь Динамо. Если бы чемпионат Украины проходил по системе весна-осень

На протяжении всего своего существования советский футбол, в силу суровости климата на большей части европейской территории огромной страны, плавно входил в сезон весной, беря разбег в первый-второй уик-энд марта. Став независимой в начале 1990-х, Украина принялась стремительно избавляться от рудиментов советского прошлого. К таковым среди прочего отнесли и футбольный календарь. Пройдя короткий переходный период (в 1992 году чемпионат Украины представлял собой однокруговой турнир в двух группах со стыковыми матчами за медали), мы «приобщились к европейским футбольным ценностям», громогласно заявив о переходе на систему «осень-весна». При этом, полностью поменять систему подготовки, подведя ее под евростандарты, так и не удалось: зимняя пауза продолжает оставаться такой же длинной (из-за чего к первой весенней стадии еврокубков наши клубы, как и прежде, подходят практически лишенными игровой практики), летняя – короткой.

Неудивительно, что в риторике некоторых футбольных специалистов под словом "сезон" так же, как и раньше подразумевается календарный год. И мы, ради интереса, решили составить итоговую таблицу виртуального сезона-2021, вместившего в себя 31 тур (13 весенних — в ЧУ-2020/21 и 18 осенних — в текущем первенстве) — в аккурат на полноценный чемпионат.

Правда, несколько команд, доигрывавшие весной перенесенные матчи, провели на одну игру больше. А у "Ингульца" и "Руха", напротив, значится на поединок меньше – их октябрьское рандеву было перенесено на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса у львовян. Но на распределение итоговых мест эти нюансы никоим образом не повлияли. В сводную таблицу за 2021 год попали и команды, участвовавшие только в весенней или только в осенней части нашего "сезона", всего — 17 клубов. Они закончили год вот с такими итоговыми показателями.

Как видим из таблицы, победителем нашего виртуального чемпионата-2021 стало "Динамо". Причем, киевляне завоевали титул досрочно, за три тура до конца "первенства", благодаря солидному весеннему заделу. Подопечные Мирчи Луческу лидируют и по остальным значимым показателям: они одержали больше всех побед (25), потерпели меньше всего поражений (1), были самими результативными в атаке (81 забитый мяч) и самыми надежными в обороне (14 пропущенных).

На звание главного открытия года может смело претендовать "Днепр-1", добившийся наибольшего прогресса осенью. И если бы наши клубы заявлялись на участие в еврокубках по результатам "чемпионата-2021", то команда Игора Йовичевича стартовала бы в квалификации Лиги Конференций вместо "Колоса". Остальные представители Украины в континентальных турнирах остались теми же: "Динамо" и "Шахтер" играли бы в отборе Лиги чемпионов, "Заря" – в плей-офф Лиги Европы, "Ворскла" – вместе с днепрянами в квалификации ЛК.

Наибольшим разочарованием уходящего года стал "Олимпик", потерпевший 11 поражений в 14 проведенных весенних матчах (в том числе, выдав серию из 8 фиаско кряду). А из тех, кто отыграл в элите весь "сезон", со знаком "минус" отработали "Мариуполь" и "Минай", набравшие за 2021-й всего по 18 очков – меньше, чем "Верес" и "Металлист-1925" в течение лишь осенней части. Азовцы, кроме того, потерпели больше всех поражений (21), а их оборона стала самой "дырявой", получив за год 66 "пробоин".

СНАЙПЕР ИЗ ДНЕПРА. Что касается бомбардирской гонки, то по итогам 2021 года вне конкуренции форвард "Днепра-1" Артем Довбик – 18 голов (4 весной и 14 осенью). На три больше, чем у ближайшего преследователя, вингера "Динамо" Виктора Цыганкова (4+11). Сразу за ним расположились "горняк" Тете с 14 голами (5+9) и еще один киевлянин Виталий Буяльский – 13 (4+9). Отметим, лишь пятую позицию в этом списке лучшего снайпера первенства-2020/21 Владислава Кулача. Притом, что 10 из 15 своих голов в минувшем чемпионате он забил весной. Но перейдя летом из "Ворсклы" в "Динамо", Влад ушел в тень: в нынешнем первенстве он отыграл всего лишь 82 минуты и отметился только одним забитым мячом.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ТОП-10 ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ-2021

Довбик ("Днепр-1") – 18 (4+14)

("Днепр-1") – 18 (4+14) Цыганков ("Динамо") – 15 (4+11)

("Динамо") – 15 (4+11) Тете ("Шахтер") – 14 (5+9)

("Шахтер") – 14 (5+9) Буяльский ("Динамо") – 13 (4+9)

("Динамо") – 13 (4+9) Кулач ("Ворскла"/"Динамо") – 11 (10+1)

("Ворскла"/"Динамо") – 11 (10+1) Тиль ("Ворскла") – 10 (2+8)

("Ворскла") – 10 (2+8) Сайядманеш ("Заря") – 10 (3+7)

("Заря") – 10 (3+7) Степанюк ("Ворскла") – 10 (4+6)

("Ворскла") – 10 (4+6) Гладкий ("Заря") – 10 (5+5)

("Заря") – 10 (5+5) Соломон ("Шахтер") – 10 (6+4)

Конечно, предложенные нами статистические выкладки вызовут, возможно, немало скептических улыбок, как специалистов, так и обычных болельщиков (хотя они и составлялись на исключительно, так сказать, «научной основе»). Но, согласитесь, всегда любопытно посмотреть на привычные вещи в необычном ракурсе.