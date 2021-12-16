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СМИ: Рома предложила Динамо за Миколенко 20 млн евро
Но это не лучшее предложение по игроку
glavcom.ua
Римская "Рома" сделала предложение киевскому "
Как сообщает источник, римский клуб готов заплатить за игрока 20 млн евро.
Также сообщается, что что "Динамо" пока не дало ответа, однако шансы римлян заполучить Миколенко выглядят менее предпочтительными, так как "Эвертон" якобы готов отдать за игрока 23 млн евро.
Также сообщается, что руководство "Динамо" намерено принять окончательное решение по трансферу в январе, когда обсудит все детали потенциального договора с каждым из претендентов на игрока.
Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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