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СМИ: Рома предложила Динамо за Миколенко 20 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Но это не лучшее предложение по игроку

СМИ: Рома предложила Динамо за Миколенко 20 млн евро

glavcom.ua

Новина українською

Римская "Рома" сделала предложение киевскому "Динамо" о переходе 22-летнего левого фулбека Виталия Миколенко, сообщает asromalive.it.

Как сообщает источник, римский клуб готов заплатить за игрока 20 млн евро.

Также сообщается, что что "Динамо" пока не дало ответа, однако шансы римлян заполучить Миколенко выглядят менее предпочтительными, так как "Эвертон" якобы готов отдать за игрока 23 млн евро.

Также сообщается, что руководство "Динамо" намерено принять окончательное решение по трансферу в январе, когда обсудит все детали потенциального договора с каждым из претендентов на игрока.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Рома (Рим) Виталий Миколенко
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Источник:
asromalive.it

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Комментарии (7)
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ПетроФ (Луцьк)
16.12.2021 в 18:04
якщо за різних тете. додо і соломончиків дають по 20 то чому Миколенко вартує меньше?
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.12.2021 в 17:59
С Супрягой решили, теперь решают с Миколенко))))))
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+1
-1
Джим Слэйд (Харьков)
16.12.2021 в 17:55
С ума посходили что ли?
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+1
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
16.12.2021 в 17:51
Все ж цікаво, а звідки італійці знають про суму пропозиціі Евертона, якщо про неі не знае навіть прес-аташе Динамо?
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0
0
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Il Gatto
16.12.2021 в 17:53
Це якщо вірити прес-аташе Динамо, який до того ж відповів в стилі «від*біться від мене, я сам нічого не знаю, а якшо знаю то не скажу».
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0
0
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Zolotoy Myach1 (Chikago)
16.12.2021 в 17:34
20 лямов маловато. Вот итальяшки хитрые
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0
-1
sergei2020 (Черновцы)
16.12.2021 в 17:31
Ромі походу Супрягу втюхають.
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0
-1


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