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Ингулец расторг контракт с экс-вратарем системы Динамо

Премьер-лига
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Артем Малыш покидает команду из Петрово

Ингулец расторг контракт с экс-вратарем системы Динамо

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

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Голкипер Артем Малыш больше не является игроком "Ингульца".

Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года.

21-летний Малыш перебрался в "Ингулец" в августе 2020-го из молодежки "Динамо". В нынешнем сезоне футболист всего раз попал в заявку на матч УПЛ. В чемпионате юношеских команд он провел 5 поединков и пропустил 7 мячей.

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В статье: Ингулец (Петрово) Артем Малыш
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