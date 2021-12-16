Ингулец расторг контракт с экс-вратарем системы Динамо

Голкипер Артем Малыш больше не является игроком " Ингульца ".

Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года.

21-летний Малыш перебрался в "Ингулец" в августе 2020-го из молодежки "Динамо". В нынешнем сезоне футболист всего раз попал в заявку на матч УПЛ. В чемпионате юношеских команд он провел 5 поединков и пропустил 7 мячей.