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Аллахьяр: Мужики навсегда остаются в моем сердце

Премьер-лига
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Форвард подтвердил, что покидает Зарю

Аллахьяр: Мужики навсегда остаются в моем сердце

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

Новина українською

Иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш подтвердил, что покидает луганский клуб.

"Играть против "Динамо" всегда тяжело. Это чемпион страны, поэтому очень счастливы, что сыграли вничью. Тем более я забил гол, а забивать "Динамо" – всегда приятно.

Да, это был мой последний матч. "Заря" – очень важная для меня команда, поскольку я здесь стал лучше как футболист. "Мужики" навсегда остаются в моем сердце. Еще раз хочу сказать спасибо "Заре" и главному тренеру", – сказал Аллахьяр.

Напомним, что арендный контракт форварда с луганчанами истекает 31 декабря, ранее была информация, что право выкупа футболиста прописано в размере 3,5 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр Саядманеш
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