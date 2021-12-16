Аллахьяр: Мужики навсегда остаются в моем сердце

Иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш подтвердил, что покидает луганский клуб.

"Играть против "Динамо" всегда тяжело. Это чемпион страны, поэтому очень счастливы, что сыграли вничью. Тем более я забил гол, а забивать "Динамо" – всегда приятно.

Да, это был мой последний матч. "Заря" – очень важная для меня команда, поскольку я здесь стал лучше как футболист. "Мужики" навсегда остаются в моем сердце. Еще раз хочу сказать спасибо "Заре" и главному тренеру", – сказал Аллахьяр.