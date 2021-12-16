Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллахьяр: Мужики навсегда остаются в моем сердце
Форвард подтвердил, что покидает Зарю
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Иранский нападающий "Зари"
"Играть против "Динамо" всегда тяжело. Это чемпион страны, поэтому очень счастливы, что сыграли вничью. Тем более я забил гол, а забивать "Динамо" – всегда приятно.
Да, это был мой последний матч. "Заря" – очень важная для меня команда, поскольку я здесь стал лучше как футболист. "Мужики" навсегда остаются в моем сердце. Еще раз хочу сказать спасибо "Заре" и главному тренеру", – сказал Аллахьяр.
Напомним, что арендный контракт форварда с луганчанами истекает 31 декабря, ранее была информация, что право выкупа футболиста прописано в размере 3,5 млн евро.
Популярное сейчас
- Веселый Черноморец, эмоции Миная и слабые трансферы Ингульца. Что говорить об аутсайдерах УПЛ по итогам полугодия
- Экс-нападающий сборной Украины открыл футбольное агентство
- Яремчук помог Бенфике пробиться в полуфинал Кубка португальской лиги
- Шахтер официально попрощался с Марлосом
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Новости по теме
- 13:57 Украинские Динамо споткнулось о мужицкий тумблер Зари, у Реала нет конкурентов в Ла Лиге. Аудиомнение #129
- 18:51 Украинские Фанаты Зари с помощью краудфандинга пытаются собрать деньги на выкуп Аллахьяра
- 16:01 Украинские Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря