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С рассрочкой выплат на 3 года. Стало известно, сколько Эвертон заплатит за Миколенко
Хорошая сумма для киевлян
Стало известно, сколько английский "Эвертон" заплатит за левого защитника "
Как сообщает ТГ-канал "Динамо Киев Inside, сумма сделки составит 20 млн фунтов (23,5 миллиона евро).
При этом, выплата платежей будет рассрочена на три года.
Также отмечается, что официально о трансфере будет объявлено после 1 января, когда в Англии откроется трансферное окно.
Ранее также сообщалось, что
В нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает футболиста в €17 миллионов.
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