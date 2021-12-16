С рассрочкой выплат на 3 года. Стало известно, сколько Эвертон заплатит за Миколенко

Стало известно, сколько английский "Эвертон" заплатит за левого защитника " Динамо " и сборной Украины Виталия Миколенко.

Как сообщает ТГ-канал "Динамо Киев Inside, сумма сделки составит 20 млн фунтов (23,5 миллиона евро).

При этом, выплата платежей будет рассрочена на три года.

Также отмечается, что официально о трансфере будет объявлено после 1 января, когда в Англии откроется трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что 20 млн евро за Миколенко предлагала римская "Рома" .

В нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в €17 миллионов.