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С рассрочкой выплат на 3 года. Стало известно, сколько Эвертон заплатит за Миколенко

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Хорошая сумма для киевлян

С рассрочкой выплат на 3 года. Стало известно, сколько Эвертон заплатит за Миколенко

Новина українською

Стало известно, сколько английский "Эвертон" заплатит за левого защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко.

Как сообщает ТГ-канал "Динамо Киев Inside, сумма сделки составит 20 млн фунтов (23,5 миллиона евро).

При этом, выплата платежей будет рассрочена на три года.

Также отмечается, что официально о трансфере будет объявлено после 1 января, когда в Англии откроется трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что 20 млн евро за Миколенко предлагала римская "Рома".

В нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в €17 миллионов.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (7)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.12.2021 в 20:52
Это наверное Луческу его убедил! Надеюсь это только начало
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2021 в 20:43
сумма в поряде, но "рассрочка"..)
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.12.2021 в 20:39
Від Евертона торгувалася якась циганка-гіпнотизерка? На три! роки розстрочка?? Щось у лісі здохло.
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
16.12.2021 в 20:35
А фото зроблені в фотошопі як Суркіс отримує мільйони фунтів стерлінгів від президента Евертона теж будуть ? Бо приклеєна голова Миколенка до форми Евертона вже починає набирати.
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 20:35
Хтось Сурку клепку вправив.
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.12.2021 в 20:32
И сурок повелся на три года? Ну прямо не похож на себя
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
16.12.2021 в 21:07
Так президент Эвертона взял кредит в А-Банке на 3 года, на трансфер. Суркис ещё на процентах наварит)))
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+2
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