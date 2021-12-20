Довбик, Тилль и будущий игрок Эвертона. Символическая сборная полугодия по версии UA-Футбол

Продолжаем подбивать итоги первой половины сезона. После каждого из 18-ти туров УПЛ на UA-Футбол выходила символическая сборная, в которой мы собирали лучших футболистов выходных. Уйти зимовать не сделав сборную первой половины чемпионата - как минимум, некрасиво. А потому мы эту команду собрали.

Сергей Швец, Игорь Семйон, Александр Рыженко и Георгий Грошев внимательно следили за всеми матчами полугодия. Путем голосования мы выбрали две символические сборные - основную и резервную. Схема - 4-2-3-1, по которой играет большинство команд украинского чемпионата.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

17 матчей, 17 пропущенных, семь сухих встреч

Один из самых ярких игроков первой части сезона - вратарь. И такое бывает. Ризнык провел полгода практически без спадов. Пять пропущенных от "Днепра-1" отразились на его статистике, но помимо того вечера, он был хорош. Провел семь сухих матчей, совершил ряд красивых сейвов и установил рекорд чемпионата. Пять раз подряд в его ворота не смогли забить с пенальти. Вау. Очень продуктивный период в карьере молодого кипера. Кто знает, где он может оказаться, если удержит планку.

Альтернатива - Олег Билык, "Александрия"

18 матчей, 16 пропущенных, семь сухих встреч

Достойно заменил опытного Панькива, став основным в "Александрии". В первом полугодии меньше "горожан" пропустили только "Шахтер" и "Динамо", и в этом немалая заслуга 23-летнего кипера.

Правый защитник - Додо, "Шахтер"

14 матчей, четыре голевые передачи

С правыми защитниками у "горняков" полнейший порядок. Когда-то на этой бровке зажигал Дарио Срна, сейчас его дело продолжает бразилец Додо. 23-летний фулбек провел больше всех минут на поле из футболистов "Шахтера", а в УПЛ успел отдать четыре голевые передачи. Главная сила бразильца - скорость и выносливость. Он редко просит замену и редко дает шанс Конопле на фланге, очень часто играя все 90-то минут. Додо - основной правый защитник "Шахтера". Додо - основной и в нашей команде.

Альтернатива - Игорь Пердута, "Ворскла"

18 матчей, две голевые передачи

В 17-ти играх из 18-ти опытный фулбек выходил в старте. Пердута - работоспособный, Пердута - универсален. Пердута - безальтернативен для Юрия Максимова

Центральный защитник - Александр Сирота, "Динамо"

12 матчей, один гол

За одно из двух мест в центре обороны нашей команды шла жестокая борьба. Выбирали между Сиротой и Забарным, сделав выбор в пользу первого. Почему? Все дело в росте, и мы не о сантиметрах. Забарный влюбил в себя многих в прошлой кампании, а Сирота серьезно прибавил уже в нынешней. Он экстренно заменил Попова в обороне, став ключевым выбором для Луческу. На счету Александра один гол, а также качественные дальние передачи, которые часто помогают "Динамо" начинать атаки.

Альтернатива - Илья Забарный, "Динамо"

15 матчей, одна голевая передача

Лишний раз говорить не будем. Талантливый футболист, который в 19 лет стал основным в сборной Украины. Но у нас он в запасе.

Центральный защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

14 матчей, один гол, одна голевая передача

"Горнякам" далеко не всегда удается идеально играть в обороне. Хватает ошибок, особенно в матчах с повышенным уровнем сложности. Но все это не должно касаться прогресса Матвиенко, который спрогрессировал во время работы с Роберто де Дзерби. Николай серьезно прибавил в продвижении мяча, прибавил в плане длинных передач, параллельно с этим став достаточно уверенным игроком. Да, случались отдельные провалы в Лиге Чемпионов, но полгода в УПЛ он провел на самом высоком уровне. И вряд ли кто-то будет спорить.

Альтернатива - Владислав Бабогло, "Александрия"

16 матчей, два гола, одна голевая передача

Еще один герой Юрия Гуры, благодаря которому "горожане" хорошо смотрятся в обороне. Помимо прямых обязанностей, Бабогло хорош при стандартах, о чем говорят два его гола.

Левый защитник - Виталий Миколенко, "Динамо"

15 матчей, три голевые передачи

Кто знает, когда в следующий раз мы увидим воспитанника киевлян в УПЛ. А потому - пользуемся возможностью. Кто-то может сказать, что Миколенко притормозил в своем развитии, но в рамках украинского чемпионата ему все равно нет конкурентов. У него случаются ошибки, но он умеет их исправлять. Наглядный пример - игра против "Львова". Привез пенальти, спустя минуту отдал шикарную голевую. Это уже характер. Такое ценится.

Альтернатива - Владислав Дубинчак, "Днепр-1"

18 матчей, четыре голевые передачи

А вот и вероятный сменщик Миколенко. Дубинчак шикарный в "Днепре-1" и дорос до того, чтобы в него поверило "Динамо". Об этом говорилось еще летом.

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

16 матчей, восемь голов, семь голевых передач

А есть ли более крутой легионер в УПЛ, нежели Тилль? Хороший вопрос. После переезда в Полтаву прошлой зимой, Тилль сходу стал основным, начав демонстрировать шикарный футбол. В этой кампании хавбек стал только лучше. 8+7 за полгода, голы и ассисты в ключевых встречах и как итог - статус незаменимого в команде Максимова. Случались у него серые дни, было удаление против "Шахтера", но в целом Тилль в порядке, и если сможет удержать планку, то часто будет оказываться в нашей сборной.

Альтернатива - Тарас Степаненко, "Шахтер"

13 матчей, два гола, одна голевая передача

По-прежнему незаменимый опорник "Шахтера", который, увы, уже не так часто играет в рамках УПЛ. Но если играет, то за центр поля команды можно не беспокоиться, Тарас будет следить за порядком.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

15 матчей, пять голов, две голевые передачи

Тот случай, когда полгода можно делить на два этапа. В первом Александр играл ниже своего привычного уровня. Был малозаметен, почти не отличился результативными действиями, срывался на судей и зарабатывал красные. Но в один момент он заиграл иначе. Куда более ярко и стильно. И пошел прогресс. Ноябрь и декабрь Пихаленок провел на одном дыхании, редко уходя с поля без гола или голевой. Потому и оказался в нашей команде.

Альтернатива - Николай Шапаренко, "Динамо"

13 матчей, три гола, четыре голевые передачи

Один из лидеров "Динамо" совсем немного уступил Пихаленку. В целом, Шапаренко продолжает вести игру киевлян в центре поля, отвечая за большинство креативных действий.

Правый вингер - Виктор Цыганков, "Динамо"

18 матчей, 11 голов, две голевые передачи

Долгое время именно Цыганков был в лидерах гонки бомбардира, пока на одном из поворотов его не обогнал другой игрок сборной Украины. О нем позже. О Цыганкове сейчас. Его частенько критикуют, поскольку очень многого ждут и требуют. Виктор не всегда может это дать, но стоит признать, что в большинстве игр УПЛ он держит уровень. Всегда опасен, всегда в центре событий. 13 голевых действий взялись не из воздуха, ведь так?

Альтернатива - Тете, "Шахтер"

17 матчей, девять голов, одна голевая передача

В голосовании экспертов бразилец Цыганкову не уступил, но проиграл по дополнительным показателям. Потому попал в запас. Будет мотивация прогрессировать весной.

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

16 матчей, девять голов

Еще один креативщик киевского клуба, у которого первая часть сезона получилась гораздо успешнее второй. Но в нашей команде он все равно оказался. Буяльский продолжает оставаться одним из самых опасных игроков "Динамо", который часто оказывается на ударных позициях. Но этим он не ограничивается. Виталий - неглупый игрок, умеет создать момент для партнера или вывести того на удар. Удивительно, что он провел полугодие без единой голевой передачи. Но девять забитых - это слишком хорошо, такое игнорировать не получится.

Альтернатива - Алан Патрик, "Шахтер"

11 матчей, два гола, четыре голевые передачи

Де Дзерби частенько берег Алана, давая ему отдых после матчей Лиги Чемпионов. Если бы не паузы и травмы, то статистика Алана была бы куда убедительнее. И вторая часть сезона должна это доказать.

Левый вингер - Аллахяр, "Заря"

16 матчей, семь голов, три голевые передачи

Вероятно, иранец - один из лучших легионеров "Зари" в истории клуба. Но впредь Скрипнику придется обходиться без него. Аллахяр сумел стать лидером команды, заменив по ходу сезона Кочергина. Форвард забивал несколько победных голов, а в игре против "Динамо" помог сравнять счет, тем самым очень достойно попрощавшись с командой. "Заре" будет его не хватать.

Альтернатива - Михаил Мудрик, "Шахтер"

11 матчей, два гола, шесть голевых передач

Недавно с Михаила смеялись. Сейчас он второй лучший ассистент чемпионата. И это не предел, а только начало становления.

Нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

17 матчей, 14 голов, четыре голевые передачи

Вы его ждали. Летом Довбик забил в ворота Швеции, став сразу героем целой нации. Сейчас он лучший в УПЛ. Довбик выдал шикарный финиш 2021-го года, забивая в шести играх кряду. Он помог разгромить "Ворсклу", он помог уверенно победить "Александрию", "Мариуполь" и "Черноморец". Если Довбик сможет улучшить свою реализацию, то не только останется в лидерах гонки бомбардиров, но и сможет претендовать на переезд в топ-чемпионат. Все в его руках.

Альтернатива - Денис Гармаш, "Динамо"

17 матчей, семь голов, две голевые передачи

Думали ли вы когда-нибудь, что Гармаш будет нападающим в "Динамо"? Вот и мы нет. Но кадровый кризис вынудил Луческу пойти на этот шаг и пока Ден неплохо справляется.

Тренер - Игор Йовичевич, "Днепр-1"

18 матчей, 13 побед, одна ничья, три поражения

В сентябре казалось, что Йовичевич не сможет сделать из "Днепра-1" третью силу. Команда не обыгрывала прямых конкурентов, радуясь победам над аутсайдерами и середняками. Концовка полугодия изменила наше мнение. Шесть побед кряду, в том числе 5:1 над "Ворсклой", сделали из хорватского коуча героя. Его команда - одна из претендентов на медали. И это вполне заслуженно.

Альтернатива - Юрий Максимов, "Ворскла"

18 матчей, девять побед, шесть ничьих, три поражения

Отсутствие скамейки запасных сильно ударило по коллективу Максимова, но до этого они были в полном порядке. Если удастся улучшить кадровую ситуацию зимой, то весной "Ворскла" точно даст бой.

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