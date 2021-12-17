Президент Десны: Надеюсь, останется сплоченный коллектив, чтобы попасть в еврокубки

Президент " Десны " Владимир Левин рассказал об амбициях клуба на этот сезон.

"У нас есть много мнений по вопросу усиления. Вы все узнаете из официальных источников нашего клуба. Пока все остаются. У нас есть костяк, ребята сыгранные.

Футбол состоит из трех вещей: индивидуальное мастерство, коллективная игра и командная игра. Сейчас мы показываем хорошую командную игру, и я надеюсь, что в "Десне" останется такой же сплоченный коллектив для того, чтобы попасть в пятерку лидеров в конце сезона, которая будет играть в еврокубках, — сказал Левин.