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Президент Десны: Надеюсь, останется сплоченный коллектив, чтобы попасть в еврокубки
Десна по итогам сезона метит в еврокубки
Фото: ФК Десна
Президент "
"У нас есть много мнений по вопросу усиления. Вы все узнаете из официальных источников нашего клуба. Пока все остаются. У нас есть костяк, ребята сыгранные.
Футбол состоит из трех вещей: индивидуальное мастерство, коллективная игра и командная игра. Сейчас мы показываем хорошую командную игру, и я надеюсь, что в "Десне" останется такой же сплоченный коллектив для того, чтобы попасть в пятерку лидеров в конце сезона, которая будет играть в еврокубках, — сказал Левин.
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