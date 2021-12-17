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Президент Десны: Надеюсь, останется сплоченный коллектив, чтобы попасть в еврокубки

Премьер-лига
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Десна по итогам сезона метит в еврокубки

Президент Десны: Надеюсь, останется сплоченный коллектив, чтобы попасть в еврокубки

Фото: ФК Десна

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал об амбициях клуба на этот сезон.

"У нас есть много мнений по вопросу усиления. Вы все узнаете из официальных источников нашего клуба. Пока все остаются. У нас есть костяк, ребята сыгранные.

Футбол состоит из трех вещей: индивидуальное мастерство, коллективная игра и командная игра. Сейчас мы показываем хорошую командную игру, и я надеюсь, что в "Десне" останется такой же сплоченный коллектив для того, чтобы попасть в пятерку лидеров в конце сезона, которая будет играть в еврокубках, — сказал Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
ТК Футбол

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