Спортдиректор Львова: После зимней паузы мы точно будем сильнее

Спортивный директор " Львова " Максим Стефанский рассказал возможном усилении команды по ходу зимнего трансферного окна.

"Мы точно после паузы будем сильнее. У нас есть люди с которыми мы сейчас общаемся и пытаемся договориться. Некоторые приедут уже в эти выходные мы их очень ждем.

Сборы покажут с кем мы будем расставаться потому что мы не хотим допускать ошибок. Нужно взять более сильных футболистов тогда можно будет говорить о том что кто-то уйдет", — сказал Стефанский.