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Спортдиректор Львова: После зимней паузы мы точно будем сильнее
Клуб зимой намерен провести активную трансферную кампанию
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
Спортивный директор "
"Мы точно после паузы будем сильнее. У нас есть люди с которыми мы сейчас общаемся и пытаемся договориться. Некоторые приедут уже в эти выходные мы их очень ждем.
Сборы покажут с кем мы будем расставаться потому что мы не хотим допускать ошибок. Нужно взять более сильных футболистов тогда можно будет говорить о том что кто-то уйдет", — сказал Стефанский.
Напомним, что после осенней части сезона "Львов" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 17 очков.
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