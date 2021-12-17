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Спортдиректор Львова: После зимней паузы мы точно будем сильнее

Премьер-лига
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Клуб зимой намерен провести активную трансферную кампанию

Спортдиректор Львова: После зимней паузы мы точно будем сильнее

Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko

Новина українською

Спортивный директор "Львова" Максим Стефанский рассказал возможном усилении команды по ходу зимнего трансферного окна.

"Мы точно после паузы будем сильнее. У нас есть люди с которыми мы сейчас общаемся и пытаемся договориться. Некоторые приедут уже в эти выходные мы их очень ждем.

Сборы покажут с кем мы будем расставаться потому что мы не хотим допускать ошибок. Нужно взять более сильных футболистов тогда можно будет говорить о том что кто-то уйдет", — сказал Стефанский.

Напомним, что после осенней части сезона "Львов" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 17 очков.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ТК Футбол

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