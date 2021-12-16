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Минай отправил в отставку главного тренера
Игорь Леонов покидает команду
Фото: ФК Минай
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Такое решение руководство клуба приняло на этой неделе. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
Как говорится в заявлении клуба, у руководства нет претензий к работе тренера, но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации.
Леонов в качестве главного тренера команды провел 9 игр. За это время "Минай" 4 матча сыграл вничью и в 5 играх проиграл.
Напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
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