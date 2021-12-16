Минай отправил в отставку главного тренера

" Минай " официально объявил о прекращения сотрудничество с главным тренером команды Игорем Леоновым.

Такое решение руководство клуба приняло на этой неделе. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Как говорится в заявлении клуба, у руководства нет претензий к работе тренера, но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации.

Леонов в качестве главного тренера команды провел 9 игр. За это время "Минай" 4 матча сыграл вничью и в 5 играх проиграл.

Напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.