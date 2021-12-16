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Минай отправил в отставку главного тренера

Премьер-лига
(2 голосов)

Игорь Леонов покидает команду

Минай отправил в отставку главного тренера

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" официально объявил о прекращения сотрудничество с главным тренером команды Игорем Леоновым.

Такое решение руководство клуба приняло на этой неделе. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Как говорится в заявлении клуба, у руководства нет претензий к работе тренера, но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации.

Леонов в качестве главного тренера команды провел 9 игр. За это время "Минай" 4 матча сыграл вничью и в 5 играх проиграл.

Напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

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В статье: Игорь Леонов ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (14)
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football_soccer (Украина)
16.12.2021 в 23:10
Как это они посмели уволить самого Леонова? Он ведь совсем недавно кичился тем, что человек он....непростой и не последний и связи хорошие есть. Тю
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+1
0
ts0y (Чернигов)
16.12.2021 в 22:57
Там вроде в команде есть претендент на играющего тренера?
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.12.2021 в 23:04
Тунца - главным тренером (играющим), Васю - помощником (первым).
Ответить
+1
0
Бутига (Чернигов)
16.12.2021 в 22:52
Косвенное подтверждение того, что управление командой тренерским составом было утеряно. Селезнев очень опасный форвард.))
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
16.12.2021 в 22:41
Тунец порешал с увольнением не последнего человека "на Украине" за то, что тот выпустил Кобака в игре с Динамо. Эх, а тот ведь тянул мазу за Кормильца! Не благодарный Жека, ох не благодарный)))
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+5
0
Dr. House (Поділля)
16.12.2021 в 22:36
Как же так? Вы имеете совесть? Это же не последний человек НА Украине
Ответить
+4
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
16.12.2021 в 22:35
Доп...здівся?
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 22:29
Куда вы его, он же перспективный...
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+3
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.12.2021 в 22:20
Теперь Селезнев там точно Царь)....а до весны еще далеко
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+4
0
тутти-10 (Сумська область)
16.12.2021 в 22:10
Сєля ж сказав, що п..зди дасть. Сталося. Так дивись і власника клубу вижене
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+8
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.12.2021 в 21:59
Поверніть Василя!
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+2
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
16.12.2021 в 21:59
Зачем минтаю тренер, если у него есть тунец. И все чувствуют себя как рыба в воде.Парапарапам-пам!
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+9
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.12.2021 в 21:53
А як же тепер Кармілєц без свого першого заступника? Біда за бідою, б'є його життя нещадно, переважно по порожній голові.
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+10
-2
Cerega15 (Kherson)
16.12.2021 в 21:46
Чувствуется рука Сенькива.
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+8
-2


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