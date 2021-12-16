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Мампасси прокомментировал возможный переход в московский Локомотив
Впрочем, пока что ничего нового
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "
"Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с "Мариуполем". Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве", - сказал Мампасси.
Ранее сообщалось, что 18-летний украинец близок к переходу в "Локомотив", а трансфер может состояться уже этой зимой.
Мампасси выступает на права аренды за "Мариуполь". В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.
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