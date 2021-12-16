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Мампасси прокомментировал возможный переход в московский Локомотив

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Впрочем, пока что ничего нового

Мампасси прокомментировал возможный переход в московский Локомотив

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Mарк Mампасси рассказал о возможном переезде в чемпионат России, где на него претендует "Локомотив".

"Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с "Мариуполем". Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве", - сказал Мампасси.

Ранее сообщалось, что 18-летний украинец близок к переходу в "Локомотив", а трансфер может состояться уже этой зимой.

Мампасси выступает на права аренды за "Мариуполь". В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.

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В статье: ФК Мариуполь Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Комментарии (3)
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friday13 (Львів)
16.12.2021 в 22:58
say no to russism
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0
0
Бутига (Чернигов)
16.12.2021 в 22:56
Что за двойные стандарты? Михалик играл за Локо и никто не жужжал. Если там платят больше, пусть идет.
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 22:40
Зачем так сильно акцентировать внимание на этом папуасси?
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0
0


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