Мампасси прокомментировал возможный переход в московский Локомотив

Защитник " Мариуполя " Mарк Mампасси рассказал о возможном переезде в чемпионат России, где на него претендует "Локомотив".

"Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с "Мариуполем". Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве", - сказал Мампасси.

Ранее сообщалось, что 18-летний украинец близок к переходу в "Локомотив", а трансфер может состояться уже этой зимой.

Мампасси выступает на права аренды за "Мариуполь". В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.