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Мампасси: Из центральных защитников импонирует игра Ракицкого
Защитник Мариуполя дал оценку осенней части сезона
shakhtar.com
18-летний защитник "
— Какого ты мнения о тренере "Mариуполя" Остапе Mаркевиче?
— Пока что мне везет на наставников, вот и Остап Mиронович старается тренировать нестандартно, много времени уделяет собеседованиям с игроками, чтобы каждый из нас четко понимал, чего от него требуют. Mожет, это связано с тем, что за азовцев выступает много молодежи.
— Однако пока что мариупольцы чаще огорчают своих болельщиков в матчах УПЛ
— На мой взгляд, мы заслуживаем лучшей участи, ведь не досчитались своих очков в поединках с "Металлистом 1925", "Львовом", "Вересом", "Десной". Дали бой "Динамо" - наиболее атакующей команде чемпионата УПЛ.
— "Мариуполю" удастся выкарабкаться со дна турнирной таблицы?
— Я настроен оптимистично, важно, что у "Мариуполя" поставлена игра и мы постараемся наверстать упущенное, хотя осознаем: будет сложно.
— Ты принадлежишь "Шахтеру", у которого по традиции в центре обороны всегда выступают украинцы. Игра кого тебе больше всего импонировала?
— Ярослава Ракицкого.
— Кстати, почему в "Мариуполе" ты выбрал себе 35 номер?
— В академии "Шахтера" у меня всегда был четвертый номер. В "Mариуполе" он оказался у Сергея Чеботенко, поэтому из свободных остановил свой выбор на 35. Эти цифры рядом с любимой четверкой. И не жалею.
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