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Сабо: Луческу исчерпал себя в Динамо
Йожеф Йожефович, традиционно, за словом в карман не лезет
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер "
— В ваши времена "Динамо" завоевало четыре чемпионства СССР, два чемпионства Украины и ряд кубковых трофеев. Нынешний год впервые после нескольких лет перерыва вернул в Киев золотые медали. Как вам полугодие чемпиона?
— Пока у "Динамо" спад, и я не вижу, что Луческу может дать им что-то новое. Вы меня извините, но куплено четыре нападающих и ни один не играет. В чем дело?
— По-вашему, Луческу уже исчерпал себя в "Динамо?"
— Мое мнение, что да. Особенно это видно по последним играм. Журналисты много пишут, что он уходит, но, думаю, что у него хорошая зарплата.
Если Луческу останется, то обязательно должен купить новых игроков. Думаю, он уже поговорил об этом с президентом "Динамо".
— Какие, по-вашему мнению, позиции нужно усилить в "Динамо"?
— В первую очередь, приобрести забивного центрального нападающего.
— Кто из украинского чемпионата может подойти "Динамо" на эту позицию?
— Никто.
— А
— Не думаю. Еще раз повторюсь, это "Днепр-1", а то – "Динамо".
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