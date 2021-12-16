Сабо: Луческу исчерпал себя в Динамо

Бывший главный тренер " Динамо " и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об осенней части нынешнего сезона в исполнении киевской команды.

— В ваши времена "Динамо" завоевало четыре чемпионства СССР, два чемпионства Украины и ряд кубковых трофеев. Нынешний год впервые после нескольких лет перерыва вернул в Киев золотые медали. Как вам полугодие чемпиона?

— Пока у "Динамо" спад, и я не вижу, что Луческу может дать им что-то новое. Вы меня извините, но куплено четыре нападающих и ни один не играет. В чем дело?

— По-вашему, Луческу уже исчерпал себя в "Динамо?"

— Мое мнение, что да. Особенно это видно по последним играм. Журналисты много пишут, что он уходит, но, думаю, что у него хорошая зарплата.

Если Луческу останется, то обязательно должен купить новых игроков. Думаю, он уже поговорил об этом с президентом "Динамо".

— Какие, по-вашему мнению, позиции нужно усилить в "Динамо"?

— В первую очередь, приобрести забивного центрального нападающего.

— Кто из украинского чемпионата может подойти "Динамо" на эту позицию?

— Никто.

— А Довбик , который сейчас лидирует в таблице бомбардиров?

— Не думаю. Еще раз повторюсь, это "Днепр-1", а то – "Динамо".