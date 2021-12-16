  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Луческу исчерпал себя в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Луческу исчерпал себя в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Йожеф Йожефович, традиционно, за словом в карман не лезет

Сабо: Луческу исчерпал себя в Динамо

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об осенней части нынешнего сезона в исполнении киевской команды.

— В ваши времена "Динамо" завоевало четыре чемпионства СССР, два чемпионства Украины и ряд кубковых трофеев. Нынешний год впервые после нескольких лет перерыва вернул в Киев золотые медали. Как вам полугодие чемпиона?

— Пока у "Динамо" спад, и я не вижу, что Луческу может дать им что-то новое. Вы меня извините, но куплено четыре нападающих и ни один не играет. В чем дело?

— По-вашему, Луческу уже исчерпал себя в "Динамо?"

— Мое мнение, что да. Особенно это видно по последним играм. Журналисты много пишут, что он уходит, но, думаю, что у него хорошая зарплата.

Если Луческу останется, то обязательно должен купить новых игроков. Думаю, он уже поговорил об этом с президентом "Динамо".

— Какие, по-вашему мнению, позиции нужно усилить в "Динамо"?

— В первую очередь, приобрести забивного центрального нападающего.

— Кто из украинского чемпионата может подойти "Динамо" на эту позицию?

— Никто.

— А Довбик, который сейчас лидирует в таблице бомбардиров?

— Не думаю. Еще раз повторюсь, это "Днепр-1", а то – "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Йожеф Сабо Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
17.12.2021 в 00:48
Не согласен с Е. Е. И по Лучу - здесь больше к Сурку вопросы, и особенно по Довбику. О чем можно говорить, если Динамо играет вообще без напов, где уж тут нос воротить …
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 00:34
Сабо исчерпал себя в экспертах.
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
17.12.2021 в 00:02
Сомнительные комментарии, очень посредственного, мягко говоря, «эксперта».
Ответить
0
-1
Мироненко (Полтава)
16.12.2021 в 23:43
Он прав, особенно по нападающему. Сила силенна нападників і жоден не може грати на відповідному рівні.
Ответить
+1
0
kravaserega (Kyiv)
16.12.2021 в 23:37
Я думаю, что у Сабо стремительно развивается деменция, ну не ид.иот?? Луческу должен купить!! А может Суркис должен купить?! Луческу и так при таком наборе посредственных исполнителей сделал из говна конфетку, а то, что Суркис подбирает всякий бесплатный или дешёвый мусор, а не нападающих, так это его проблемы, а не Луческу
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...