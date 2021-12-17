Верес проведет два тренировочных сбора в Турции

После завершения первой части сезона ровенский "Верес" отправился в отпуск. Вместе футболисты и тренерский штаб соберутся в середине января. После нескольких втягивающих тренировок команда отправится в Турцию, где проведет два четырнадцатидневных тренировочных сбора.

"Проведем в Турции несколько спаррингов. Уже есть предварительные договоренности с двумя соперниками. Это клубы высших дивизионов чемпионатов Чехии и Боснии и Герцеговины.

Также до вылета планируем решить вопрос с контрактами. Команде нужна свежая кровь. Требуется усиление в каждом звене. Если подпишем 3-4 новичка – это будет очень хорошо. Больше внимания сейчас обращаем на молодых футболистов. Но общаемся и с опытными исполнителями. Все зависит от финансовых требований игроков и их желания играть за "Верес", - сказал главный тренер Юрий Вирт.