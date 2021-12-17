Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леонов объяснил причины своей отставки в Mинае
Специалист покинул свой пост после встречи с президентом клуба
scdnipro1.com.ua
Уже экc-главный тренер "Миная" Игорь Леонов рассказал, почему ему пришлось покинуть закарпатский клуб.
"Два часа назад (комментарий 16 декабря - прим.) закончилась моя встреча с президентом ФК "Mинай" Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, сыгранные командой под моим руководством. Валерий Иванович сказал, что по игре не имеет каких-то претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество. После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
Вместе со мной "Минай" покидает и мой помощник — Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше и "Минай" останется в элите", - сказал Леонов.
Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате Украины, имея в своем активе 10 очков.
Популярное сейчас
- Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Зенитом
- Сабо: Луческу исчерпал себя в Динамо
- Украина впервые в истории сыграет с Ирландией, с Арменией сыграли уже 8 матчей
- Гринь: Россия – агрессор, Крым – наш. Я наберу этого идиота, который брал интервью
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО