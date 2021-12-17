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Леонов объяснил причины своей отставки в Mинае

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист покинул свой пост после встречи с президентом клуба

Леонов объяснил причины своей отставки в Mинае

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Уже экc-главный тренер "Миная" Игорь Леонов рассказал, почему ему пришлось покинуть закарпатский клуб.

"Два часа назад (комментарий 16 декабря - прим.) закончилась моя встреча с президентом ФК "Mинай" Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, сыгранные командой под моим руководством. Валерий Иванович сказал, что по игре не имеет каких-то претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество. После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Вместе со мной "Минай" покидает и мой помощник — Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше и "Минай" останется в элите", - сказал Леонов.

Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате Украины, имея в своем активе 10 очков.

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В статье: Игорь Леонов ФК Минай
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Комментарии (5)
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янковский ян (Запорожье)
17.12.2021 в 09:43
Причина отставки в том что главный тренер там Селезнев.
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0
0
Матч Футболович
17.12.2021 в 08:47
Ох и клоун. Сплелось всё воедино: клуб-контробас, смешной тренер, слабенькая ниочемная команда и с макеевской быдло-вишенкой на всём этом подобии торта из г..вна и палок.
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+4
-1
avatar
Saturn (Киев)
17.12.2021 в 08:09
Да слабый тренер просто
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+1
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
17.12.2021 в 08:22
Да и команда тоже.
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+6
0
Dr. House (Поділля)
17.12.2021 в 08:50
И нападающие тоже..
+2
-1


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