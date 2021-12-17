Леонов объяснил причины своей отставки в Mинае

Уже экc-главный тренер "Миная" Игорь Леонов рассказал, почему ему пришлось покинуть закарпатский клуб.

"Два часа назад (комментарий 16 декабря - прим.) закончилась моя встреча с президентом ФК "Mинай" Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, сыгранные командой под моим руководством. Валерий Иванович сказал, что по игре не имеет каких-то претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество. После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Вместе со мной "Минай" покидает и мой помощник — Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше и "Минай" останется в элите", - сказал Леонов.