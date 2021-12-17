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"Были разговоры". Легионер Зари - о возможном вызове в сборную Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист еще ни разу не играл за сборную своей страны

"Были разговоры". Легионер Зари - о возможном вызове в сборную Украины

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Иранский нападающий "Зари" Шахаб Захеди рассказал о возможном принятии украинского гражданства.

"Были разговоры (о возможном вызове в сборную Украины. – прим.). Но я всегда чувствовал патриотизм к Ирану, горд быть иранцем. В приоритете – моя страна.

Но да, разговоры были, это не скроешь", – сказал Шахаб подкасту Gol Bezan.

Отметим, 26-летний футболист еще ни разу не играл за сборную Ирана. В Украину он перебрался летом 2019-го и начал выступать за донецкий "Олимпик", а в феврале 2021 "Заря" выкупила контракт форварда.

В нынешнем сезоне Шахаб провел 25 матчей за луганчан во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил четыре результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2021 в 10:42
Зразу видно , що не москаль, але спочатку хай прийме християнство і навчиться їсти сало і свинину, а потім побачимо))).
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