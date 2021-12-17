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"Были разговоры". Легионер Зари - о возможном вызове в сборную Украины
Футболист еще ни разу не играл за сборную своей страны
Фото: ФК Заря Луганск
Иранский нападающий "Зари" Шахаб Захеди рассказал о возможном принятии украинского гражданства.
"Были разговоры (о возможном вызове в сборную Украины. – прим.). Но я всегда чувствовал патриотизм к Ирану, горд быть иранцем. В приоритете – моя страна.
Но да, разговоры были, это не скроешь", – сказал Шахаб подкасту Gol Bezan.
ZAHEDI HAD TALKS WITH UAF OVER ???????? NT?! ????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 16, 2021
"There’ve been talks [on a possible Ukraine call-up], however the patriotism of ???????? has always existed & the fact is I’m proud to be Iranian. My priority has been my country but the truth is there have been talks & this can’t be hidden” https://t.co/IxRex61bKY pic.twitter.com/0ggSS3dU4s
Отметим, 26-летний футболист еще ни разу не играл за сборную Ирана. В Украину он перебрался летом 2019-го и начал выступать за донецкий "Олимпик", а в феврале 2021 "Заря" выкупила контракт форварда.
В нынешнем сезоне Шахаб провел 25 матчей за луганчан во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил четыре результативные передачи.
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