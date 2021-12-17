Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Эвертона – о потенциальном переезде Миколенко в АПЛ
Рафаэль Бенитес не опроверг возможный факт трансфера
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о возможном подписании защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
"Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с "Челси" (1:1).
Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах", – сказал Бенитес.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Liverpool Echo
Популярное сейчас
- Жизнь превыше всего. Что заставило Агуэро завершить карьеру? Объясняет врач
- Наставник Шотландии: Надеюсь, мы найдем способ победить Украину трижды
- Леонов объяснил причины своей отставки в Mинае
- ТК Футбол: Во вторник Черноморец представит Григорчука новым главным тренером
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Il Gatto
17.12.2021 в 12:36
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...