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Менеджер Эвертона – о потенциальном переезде Миколенко в АПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Рафаэль Бенитес не опроверг возможный факт трансфера

Менеджер Эвертона – о потенциальном переезде Миколенко в АПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о возможном подписании защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

"Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с "Челси" (1:1).

Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах", – сказал Бенитес.

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В статье: Рафаэль Бенитес Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Liverpool Echo

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Комментарии (1)
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Il Gatto
17.12.2021 в 12:36
Прокоментував прямо як прес-атеше Динамо прояснив. Хороші заголовки, молодці.
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