Менеджер Эвертона – о потенциальном переезде Миколенко в АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о возможном подписании защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

"Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с "Челси" (1:1).

Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах", – сказал Бенитес.