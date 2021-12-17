Ещё минус один. Верес объявил об уходе очередного игрока

Полузащитник Виталий Тимофеенко покидает ровенский "Верес". Футболист и народный клуб по обоюдному согласию сторон решили досрочно прекратить сотрудничество.

В нынешнем сезоне Тимофеенко отыграл за "красно-черных" во всех турнирах 267 минут (12 матчей в УПЛ и 2 игры в Кубке), не отличившись результативными действиями.

Впервые в лагерь "красно-черных" полузащитник присоединился летом 2019-го года. За это время Виталий отыграл за "Верес" в 46 матчах (4 игры во Второй лиге, 24 матча в Первой лиге, 12 поединков в УПЛ и 6 кубковых матчей) и забил 2 мяча.

Также с "красно-черными" футболист пережил две очень тяжелые травмы, из-за которых был вынужден пропустить немало игрового времени.

Ранее "Верес" попрощался с нападающим Робертом Гегедошем и защитником Дмитрием Немчаниновым.

