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Ещё минус один. Верес объявил об уходе очередного игрока
Кадровая чистка в составе ровенского клуба
Фото: НК Верес
Полузащитник Виталий Тимофеенко покидает ровенский "Верес". Футболист и народный клуб по обоюдному согласию сторон решили досрочно прекратить сотрудничество.
В нынешнем сезоне Тимофеенко отыграл за "красно-черных" во всех турнирах 267 минут (12 матчей в УПЛ и 2 игры в Кубке), не отличившись результативными действиями.
Впервые в лагерь "красно-черных" полузащитник присоединился летом 2019-го года. За это время Виталий отыграл за "Верес" в 46 матчах (4 игры во Второй лиге, 24 матча в Первой лиге, 12 поединков в УПЛ и 6 кубковых матчей) и забил 2 мяча.
Также с "красно-черными" футболист пережил две очень тяжелые травмы, из-за которых был вынужден пропустить немало игрового времени.
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