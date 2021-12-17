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Известный инсайдер: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Трансфер украинца обойдется "ирискам" в 21-23 млн евро

Известный инсайдер: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко проходит медосмотр в "Эвертоне", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Отмечается, что уже согласованы личные условия между сторонами. Трансфер украинца обойдется английскому клубу в 21-23 млн евро, и 22-летний Миколенко перейдет на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что "ириски" будут платить киевскому "Динамо" в рассрочку на три года.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (22)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2021 в 15:37
Не верю!!!
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
17.12.2021 в 15:31
микола порвёт апл
Ответить
0
0
Caballero (DC)
17.12.2021 в 14:20
Как может стоить 23 миллиона евро посредственный футболист. Без знака вопроса.
Ответить
+5
-4
avatar
Il Gatto
17.12.2021 в 14:33
О, а ви часом не працюєте скаутом чи тренером в клубах топ-5? Ні? Тоді закрийте єбучку.
Ответить
+3
-5
Caballero (DC)
17.12.2021 в 14:47
Від єбучки чую. Запам'ятаю тебе, псевдоіталійське Il Gatto і нагадаю про твої слова.
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
17.12.2021 в 15:10
Наверное может. Как и посредственный педринье может стоить 18
Ответить
+3
-3
Dimoncho (Kharkiv)
17.12.2021 в 14:17
не поверю, пока официально не объявят о трансфере. Не могу поверить, что Суркис мог вовремя продать игрока. Что-то тут не так)
Ответить
+6
-2
Caballero (DC)
17.12.2021 в 14:20
Точно. Какая-то медиа атака. Пиар-истерия.
Ответить
+3
-3
avatar
Il Gatto
17.12.2021 в 14:34
Шо зробиш. Криза навчить і самих Суркісів
Ответить
+3
-1
Caballero (DC)
17.12.2021 в 14:56
сук могила виправить
+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
17.12.2021 в 15:13
это влияние Луческу
Ответить
+2
-1
Kela (Одесса)
17.12.2021 в 14:04
говорят что Миколенко уже попрощался с командой и лично с Игорем Суркисом.
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+3
0
avatar
WuTаng (Київ)
17.12.2021 в 13:57
Переходити з гранду і чемпіона в якийсь зачуханий середняк? Інтелектуальні здібності цього хлопця після фото з бастой були зрозумілі, але це вже занадто.
Ответить
+5
-9
Dimoncho (Kharkiv)
17.12.2021 в 14:15
Рассмешил, плюсую)
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+5
-2
avatar
Il Gatto
17.12.2021 в 14:38
З ким футболіст повинен зробити фото, щоб ви високо оцінили його інтелектуальні здібності? Не зрозумійте неправильно, баста/тіматі/моргенштерни, то звичайно мерзость(тм) і харам, плюс ще й русня, але судити здібності футболіста ми повинні лише по діям на футбольному полі. Ми ж не дружити з ними збираємось, врешті-решт.
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+2
0
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odinvodin (Доброполье)
17.12.2021 в 13:48
Хана Эвертону... Придётся Делфа наигрывать слева
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+4
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 13:35
В этой стране есть какие-то официальные источники таких новостей? А то информация идёт откуда попало. Хуже деревенских сплетен. Тренер еще не хочет об этом говорить, а Мыколенко уже в Евертоне медосмотр проходит. Это как?!
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+2
-3
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Romerik (YNWA)
17.12.2021 в 13:47
Ну так сказали же что объявят 1 января официально, хотя если уже об этом написал Фабрицио Романо, то считаю что это и так уже официально...
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+3
0
Romb_DK (Київ)
17.12.2021 в 14:27
Фабріцио Романо це плітки???? Це більш інформоване джерело ніж всі експерти кАналів разом узяті
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+4
-1
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Il Gatto
17.12.2021 в 14:40
Ну так всі міжнародні трансфери зараз проходять. Інсайди і новини розповсюджуються ще до офіціального оголошення, нічого дивного
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2021 в 13:24
Не верю))
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+1
-5
perogiv52 (.)
17.12.2021 в 14:13
Всё пропало он уходит!!!
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+2
-1


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