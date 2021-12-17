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Известный инсайдер: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне
Трансфер украинца обойдется "ирискам" в 21-23 млн евро
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко проходит медосмотр в "Эвертоне", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
Отмечается, что уже согласованы личные условия между сторонами. Трансфер украинца обойдется английскому клубу в 21-23 млн евро, и 22-летний Миколенко перейдет на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что "ириски" будут платить киевскому "Динамо" в рассрочку на три года.
EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! ???????????? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021
He’s set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk
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