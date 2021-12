Известный инсайдер: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко проходит медосмотр в "Эвертоне", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Отмечается, что уже согласованы личные условия между сторонами. Трансфер украинца обойдется английскому клубу в 21-23 млн евро, и 22-летний Миколенко перейдет на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что "ириски" будут платить киевскому "Динамо" в рассрочку на три года.

EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! ???????????? #EFC



He’s set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk