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Луческу: Я доволен результатами Динамо в еврокубках
Киевляне заняли последнее место в своей группе
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу оценил выступление киевской команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
"Несмотря на поражения в матчах Лиги чемпионов, мы играли почти на равных в каждом из них. "Динамо" не играло на таком уровне в еврокубках на протяжении 5 лет.
Я доволен результатом, отношением команды", – цитирует Луческу Telekomsport.ro.
Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.
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