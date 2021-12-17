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Луческу: Я доволен результатами Динамо в еврокубках

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне заняли последнее место в своей группе

Луческу: Я доволен результатами Динамо в еврокубках

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу оценил выступление киевской команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Несмотря на поражения в матчах Лиги чемпионов, мы играли почти на равных в каждом из них. "Динамо" не играло на таком уровне в еврокубках на протяжении 5 лет.

Я доволен результатом, отношением команды", – цитирует Луческу Telekomsport.ro.

Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Telekomsport.ro

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Комментарии (12)
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ascent (Луксор)
17.12.2021 в 15:25
Вопрос: как Динамо надо было сыграть, чтобы он был не доволен?
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0
0
Alex-696 (Немирів)
17.12.2021 в 15:21
Скажімо так: не результатом задоволений, а грою. Так буде біль вірно.
Ответить
0
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
17.12.2021 в 15:19
А якими результатами?1 бал,1 гол і останнє місце...Це дійсно "результати "!Вже б не соромився,все таки не молода вже людина
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2021 в 15:15
Цыга едь домой уже
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+2
-1
avatar
Saturn (Киев)
17.12.2021 в 14:44
Наверное перевод не тот - не результатами, а игрой.
Ответить
+1
0
avatar
Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 14:35
Если быть поклонником другого клуба, особенно поклонником принципиального соперника ДК, то в принципе, можно быть довольным результатами ДК в еврокубках
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+1
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
17.12.2021 в 14:42
В Упл да,радоватся надо но не на евроарене, кто в еврокубках не болеет за клуб из нашей страны,даже не навистный,просто долбо.б,сепар,бокасса, простокваша
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0
0
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 14:49
Или тренер иностранец
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
17.12.2021 в 14:33
Ахах..он доволен, маразм крепчает
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+3
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
17.12.2021 в 14:24
Добре ,він задоволенний,гроші зароблені,а що прості вболівальники які до дванадцяти ночі ту муйню дивилились,а потім жерлись між собою в неті до ранку.
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0
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
17.12.2021 в 14:47
дивитися матчи Динамо чи Шахтаря (не говорячи вже про інші команди УПЛ) у єврокубках - це взагалі окремий тип мазохизму, тому вболівальники розуміли, на що вони йшли
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2021 в 13:42
Чим задоволений?
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+3
-1


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