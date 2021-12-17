Луческу: Я доволен результатами Динамо в еврокубках

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу оценил выступление киевской команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Несмотря на поражения в матчах Лиги чемпионов, мы играли почти на равных в каждом из них. "Динамо" не играло на таком уровне в еврокубках на протяжении 5 лет. Я доволен результатом, отношением команды", – цитирует Луческу Telekomsport.ro.

Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.