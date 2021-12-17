Рух прекратил сотрудничество с хавбеком

Полузащитник Павел Ореховский покидает "Рух", сообщает пресс-служба львовского клуба. Соглашение с хавбеком прекращено по обоюдному согласию сторон.

25-летний Ореховский присоединился к "желто-черным" из "Колоса" летом этого года. За это время полузащитник провел 6 матчей, в которых отметился результативной передачей.

Клуб благодарит Павла за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Рух" с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.