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Рух прекратил сотрудничество с хавбеком

Премьер-лига
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Футболист покинул команду по обоюдному согласию сторон

Рух прекратил сотрудничество с хавбеком

Фото: ФК Рух

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Полузащитник Павел Ореховский покидает "Рух", сообщает пресс-служба львовского клуба. Соглашение с хавбеком прекращено по обоюдному согласию сторон.

25-летний Ореховский присоединился к "желто-черным" из "Колоса" летом этого года. За это время полузащитник провел 6 матчей, в которых отметился результативной передачей.

Клуб благодарит Павла за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Рух" с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Рух (Львов) Павел Ореховский
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Источник:
ФК Рух

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