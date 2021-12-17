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СМИ уточнили детали сделки Миколенко с Эвертоном
Украинец практически завершил трансфер в АПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко завершает медосмотр в "Эвертоне" и готовится к подписанию контракта с английским клубом.
В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.
Как сообщает The Guardian, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. "Эвертон" заплатит "Динамо" 21 млн евро (17,9 млн фунтов), однако сумма может вырасти до 23 млн с учетом бонусов.
Также отмечается, что переход Миколенко в "Эвертон" приблизит вероятный уход левого защитника Люка Диня во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что "ириски" будут платить киевлянам в рассрочку на протяжении трех лет.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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