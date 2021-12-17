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Президент Десны: Рябоконь - один из лучших тренреров УПЛ, как можно ему не доверять?

Премьер-лига
(1 голосов)

В Десне царит полная гармония

Президент Десны: Рябоконь - один из лучших тренреров УПЛ, как можно ему не доверять?

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин высказался о главном тренере команды Александре Рябоконе, под руководством которого клуб демонстрирует не лучшие результаты в нынешнем сезоне.

"Я думаю что он хороший, профессиональный, качественный тренер, который уже много лет находится в нашей команде. Нельзя смотреть на его работу в каком-то коротком разрезе. Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?", — сказал Левин.

Отметим, что первую половину сезона "Десна" завершила на 7 месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Владимир Левин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Бутига (Чернигов)
17.12.2021 в 17:10
Физрук не умеющий работать с молодежью. Приглашение сбитых летчиков не соответствующих уровню премьерлиги. Трусливый футбол в пять защитников в шаге от бронзы.Бесхребетность перед руководством в истории с Фаворовым. Унылое г авно-игра в туре с заподноукраинскими командами стоившее еврокубков в прошлом сезоне. Все что надо знать о Рябоконе.
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Dimka26 (Чернигов)
17.12.2021 в 16:26
Полностью согласен. Рябоконь - недооценённый талант. Сколько игроков открыл из первой лиги на приличный уровень. Да и сейчас без защиты хоть какие-то очки приносит в клуб.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.12.2021 в 17:12
Не хочу нікого розчаровувати, але це не він підняв гравців з першої ліги на пристойний рівень, а сам "пристойний рівень" УПЛ добряче скотився вниз назустріч цим першоліговим гравцям. Подумайте, чи була б Десна взагалі в УПЛ, якби були живі та зберегли свій рівень: 1.Металіст 2.Дніпро 3.Чорноморець 4.Металург Д 5.Металург Зп 6.Карпати 7.Кривбас 8.Арсенал 9.Таврія 10.Волинь... Команди на кшталт Десни, Олександрії, Колоса і т.д. і т.п. "піднялися" аж до участі в єврокубках тільки тому, що більше просто нікого вже не залишилось. Про це яскраво свідчать їх "блискучі" результати в цих єврокубках.
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