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Президент Десны: Рябоконь - один из лучших тренреров УПЛ, как можно ему не доверять?
В Десне царит полная гармония
Фото - Олександр Приходько
Президент черниговской "
"Я думаю что он хороший, профессиональный, качественный тренер, который уже много лет находится в нашей команде. Нельзя смотреть на его работу в каком-то коротком разрезе. Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?", — сказал Левин.
Отметим, что первую половину сезона "Десна" завершила на 7 месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.
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