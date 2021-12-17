Президент Десны: Рябоконь - один из лучших тренреров УПЛ, как можно ему не доверять?

Президент черниговской " Десны " Владимир Левин высказался о главном тренере команды Александре Рябоконе, под руководством которого клуб демонстрирует не лучшие результаты в нынешнем сезоне.

"Я думаю что он хороший, профессиональный, качественный тренер, который уже много лет находится в нашей команде. Нельзя смотреть на его работу в каком-то коротком разрезе. Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?", — сказал Левин.