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Леонов: С фартом Минай так и не подружился

Премьер-лига
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Тренер рассказал, какие матчи повлияли на решение об его отставке

Леонов: С фартом Минай так и не подружился

Фото: ФК Минай

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Миная" Игорь Леонов рассказал о причинах ухода из закарпатского клуба.

"К сожалению, с фартом "Минай" так и не подружился. На мой взгляд, мы не досчитались 6-7 очков, речь идет о двух поединках с "Колосом", "Мариуполем", "Ингульцом".

Уверен, что навсегда запомню матчи с ковалевцами. Ведь в Ужгороде, выигрывая 1:0, пропустили на шестой компенсированной минуте, а в Ковалевке при счете 1:0 в нашу пользу, не реализовали три голевых момента и на последних минутах поединка были жестоко наказаны, позволив хозяевам забить дважды.

Да и в поединке с "Динамо" проигрывая 0:1 Михаил Месхи в компенсированное время промахнулся с позиции, с которой не забить очень сложно. Думаю, что если бы не отдали в Ковалевке 12 декабря выигранный матч, то обошлось бы без отставки", - сказал Леонов.

Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате Украины, имея в своем активе 10 очков.

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В статье: Игорь Леонов ФК Минай
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