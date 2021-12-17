Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леонов: С фартом Минай так и не подружился
Тренер рассказал, какие матчи повлияли на решение об его отставке
Фото: ФК Минай
Уже бывший главный тренер "
"К сожалению, с фартом "Минай" так и не подружился. На мой взгляд, мы не досчитались 6-7 очков, речь идет о двух поединках с "Колосом", "Мариуполем", "Ингульцом".
Уверен, что навсегда запомню матчи с ковалевцами. Ведь в Ужгороде, выигрывая 1:0, пропустили на шестой компенсированной минуте, а в Ковалевке при счете 1:0 в нашу пользу, не реализовали три голевых момента и на последних минутах поединка были жестоко наказаны, позволив хозяевам забить дважды.
Да и в поединке с "Динамо" проигрывая 0:1 Михаил Месхи в компенсированное время промахнулся с позиции, с которой не забить очень сложно. Думаю, что если бы не отдали в Ковалевке 12 декабря выигранный матч, то обошлось бы без отставки", - сказал Леонов.
Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате Украины, имея в своем активе 10 очков.
Популярное сейчас
- СМИ уточнили детали сделки Миколенко с Эвертоном
- Жизнь превыше всего. Что заставило Агуэро завершить карьеру? Объясняет врач
- Леонов объяснил причины своей отставки в Mинае
- ТК Футбол: Во вторник Черноморец представит Григорчука новым главным тренером
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом