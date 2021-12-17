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Леонов: После моей отставки Селезнев связался со мной одним из первых

Премьер-лига
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(2 голосов)

У тренера нет претензий к скандальному форварду

Леонов: После моей отставки Селезнев связался со мной одним из первых

фото - ФК Минай

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Миная" Игорь Леонов рассказал о микроклимате в команде и своих взаимоотношениях со скандальным форвардом Евгением Селезневым.

— Игорь Иванович, когда вы приходили в команду, какое "наследство" вам досталось от Вашего предшественника — Василия Кобина?

— Грех жаловаться, команда была управляемой, неплохо обученной, хотя несколько футболистов и не соответствовали уровню Премьер-лиги, но благодаря сплоченности, недостатки особо не бросались в глаза.

— А кто был инициатором в начале октября Вашего приглашения в "Минай"?

— Президент ФК Валерий Пересоляк.

— И какие перед Вами были поставлены задачи?

— Сохранить "Минаю" "прописку" в элитном дивизионе. На мой взгляд, это была реальная цель.

— Возглавив "Минай", вы что –то поменяли в тактике, или может начали делать ставку на игроков ротации?

— Да нет, просто просил ребят больше играть на атаку, чаще использовать фланги. И по большому счету, претензий к подопечным не имею. Каждый стремился продемонстрировать все, что умеет.

— Mногие эксперты утверждают, что "Mинаю" в минувшем сезоне не надо было приглашать именитого ветерана Артема Милевского, а в этом чемпионате УПЛ - известного бомбардира Евгения Селезнева, которые так и не справились с ролью лидеров.

— О Mилевском говорить не буду, а к Селезневу по тренировочному процессу у меня нет претензий. Не удивлюсь, если во втором круге он преуспеет в реализации голевых моментов.

Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.

Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в "Mинае" был отличный микроклимат.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Леонов ФК Минай
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Комментарии (4)
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SoLoMoN1607 (N .K)
17.12.2021 в 17:42
Сказал - Давай отметим! А то я следующий на выход
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sergei2020 (Черновцы)
17.12.2021 в 17:22
Связался и сказал, пошли нажремся,теска!
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Хиденг (Днепр)
17.12.2021 в 17:29
теска? Странно, что дорогая редакция коллаж Селезня с Доцентом не напечатала.
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vadooo (Слатино)
17.12.2021 в 17:15
Подставил его Поилец !
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