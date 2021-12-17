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Леонов: После моей отставки Селезнев связался со мной одним из первых
У тренера нет претензий к скандальному форварду
фото - ФК Минай
Уже бывший главный тренер "
— Игорь Иванович, когда вы приходили в команду, какое "наследство" вам досталось от Вашего предшественника — Василия Кобина?
— Грех жаловаться, команда была управляемой, неплохо обученной, хотя несколько футболистов и не соответствовали уровню Премьер-лиги, но благодаря сплоченности, недостатки особо не бросались в глаза.
— А кто был инициатором в начале октября Вашего приглашения в "Минай"?
— Президент ФК Валерий Пересоляк.
— И какие перед Вами были поставлены задачи?
— Сохранить "Минаю" "прописку" в элитном дивизионе. На мой взгляд, это была реальная цель.
— Возглавив "Минай", вы что –то поменяли в тактике, или может начали делать ставку на игроков ротации?
— Да нет, просто просил ребят больше играть на атаку, чаще использовать фланги. И по большому счету, претензий к подопечным не имею. Каждый стремился продемонстрировать все, что умеет.
— Mногие эксперты утверждают, что "Mинаю" в минувшем сезоне не надо было приглашать именитого ветерана Артема Милевского, а в этом чемпионате УПЛ - известного бомбардира Евгения Селезнева, которые так и не справились с ролью лидеров.
— О Mилевском говорить не буду, а к Селезневу по тренировочному процессу у меня нет претензий. Не удивлюсь, если во втором круге он преуспеет в реализации голевых моментов.
Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.
Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в "Mинае" был отличный микроклимат.
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