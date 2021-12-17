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"Ты все еще можешь очень помочь Шахтеру" - Исмаили попрощался с Марлосом

Премьер-лига
(2 голосов)

Игроки вместе провели в Шахтере 8 лет

"Ты все еще можешь очень помочь Шахтеру" - Исмаили попрощался с Марлосом

instagram.com/ismaily_31

Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили попрощался с Марлосом, который покинул донецкий клуб в связи с завершением срока действия контракта.

"Воин, поздравляю тебя со всей твоей историей в Украине, а особенно — в "Шахтере". Было очень приятно вместе играть с тобой эти восемь лет. Трудно смотреть, как ты уезжаешь, потому что я знаю, что ты все еще можешь нам очень помочь. Я буду скучать по тебе, брат. Желаю тебе и твоей семье всяческих успехов. Крепко обнимаю, Марлос", — прокомментировал Исмаили совместное фото с Марлосом.

Напомним, что ранее Марлос не посетил церемонию прощания, которую ему организовал "Шахтер", при этом некоторые СМИ писали, что футболист якобы обиделся на клуб, который не предложил ему новый контракт.

Позже директор по футболу "горняков" Дарио Срна заявил, что футболист не посетил мероприятие из-за "человеческих эмоций, которые можно понять".

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Исмаили
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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
17.12.2021 в 22:04
викинули як мерзотники старого собаку. Після 8 років в клубі. Бо клуб складено з мерзотників
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