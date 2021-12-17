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Динамо рассмотрит вариант продажи еще трех лидеров команды
Если поступят достойные предложения
Фото: ФК Динамо Киев
В нынешнем межсезонье киевское "
По информации Meta-ratings, столичный клуб с одобрения Мирчи Луческу готов расстаться с еще тремя игроками первой команды "Динамо". Речь идет о полузащитниках Викторе Цыганкове, Карлосе Де Пене и Беньямине Вербиче.
По имеющейся информации, в случае достойных предложений по этим игрокам, клуб рассмотрит продажуфутболистов. Агентами соответствующая работа в этом направлении также уже началась.
Ранее также сообщалось о том, что полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили, который осеннюю часть сезона выступал на правах аренды в одесском "Черноморце",
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