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Динамо рассмотрит вариант продажи еще трех лидеров команды

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Если поступят достойные предложения

Динамо рассмотрит вариант продажи еще трех лидеров команды

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В нынешнем межсезонье киевское "Динамо" может продать не только защитника команды Виталия Миколенко, который уже проходит медосмотр в "Эвертоне".

По информации Meta-ratings, столичный клуб с одобрения Мирчи Луческу готов расстаться с еще тремя игроками первой команды "Динамо". Речь идет о полузащитниках Викторе Цыганкове, Карлосе Де Пене и Беньямине Вербиче.

По имеющейся информации, в случае достойных предложений по этим игрокам, клуб рассмотрит продажуфутболистов. Агентами соответствующая работа в этом направлении также уже началась.

Ранее также сообщалось о том, что полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили, который осеннюю часть сезона выступал на правах аренды в одесском "Черноморце", попал в сферу интересов чемпиона Словакии.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Беньямин Вербич Карлос де Пена
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 18:12
Три лидеры ДК, это Мистер и два браты Гриша и Гарик. Вот бы их продали к чертям
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2021 в 17:44
Вместо вербича и де пены есть Диалло и Витиньо! Если Цыганкова продать то можно купить кого-то на замену,ече нужно Супрягу,Рамиреса,Шкурина,Кулача продать
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-1
dalexx (Украина)
17.12.2021 в 17:41
Интересно, хоть один трудоустроится ли в топ-5?
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-1
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Il Gatto
17.12.2021 в 17:54
Ну, Циганкову всі пророчать і радять Іспанію, з огляду на тамтешній футбол і самого футболіста, і, здається, в нього зараз не самий оптимальний психологічний стан шоб йти кудась, плюс же, Суркіси фіг там продадуть його зимою, коли потрібно боротись за золото упл. Де Пена лише обновив контракт, хоча це може якраз щоб його продати… в будь-якому разі, здається, він хотів б в МЛС і та ж Іспанія/Португалія йому ближче. У Вербіча найбільше перспектив піти, й навряд це буде топ-5, може Австрія/Бельгія/Туреччина. Так шо, імунітет має лиш Вітіньйо, а самий клуб і тренер будуть вибирати між словенцем і уругвайцем, скоріш за все Ах да, ще ж Діалло є. На лівому фланзі явно дофіга гравців
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