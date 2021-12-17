Динамо рассмотрит вариант продажи еще трех лидеров команды

В нынешнем межсезонье киевское " Динамо " может продать не только защитника команды Виталия Миколенко, который уже проходит медосмотр в "Эвертоне".

По информации Meta-ratings, столичный клуб с одобрения Мирчи Луческу готов расстаться с еще тремя игроками первой команды "Динамо". Речь идет о полузащитниках Викторе Цыганкове, Карлосе Де Пене и Беньямине Вербиче.

По имеющейся информации, в случае достойных предложений по этим игрокам, клуб рассмотрит продажуфутболистов. Агентами соответствующая работа в этом направлении также уже началась.