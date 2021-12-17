  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Локомотив заплатит за Мампасси 4 млн евро, в декабре игрок получит российское гражданство
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Локомотив заплатит за Мампасси 4 млн евро, в декабре игрок получит российское гражданство

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Некоторые подробности перехода

Локомотив заплатит за Мампасси 4 млн евро, в декабре игрок получит российское гражданство

fclm.ru

Новина українською

Московский "Локомотив" объявил о трансфере 18-летнего защитника "Шахтера" Марка Мампасси.

При этом, как сообщает российский журналист Иван Карпов, сумма трансфера составила 4 млн евро, которую "Локо" будет выплачивать в течение пяти лет.

По данным журналиста Максима Алланазарова По контракту с "Локомотивом" он будет получать около 300 тысяч евро в год.

Также сообщается, что в декабре Мампасси получит российское гражданство.

Ранее уже сообщалось, что "Локомотив" рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...