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Локомотив заплатит за Мампасси 4 млн евро, в декабре игрок получит российское гражданство
Некоторые подробности перехода
fclm.ru
Московский "Локомотив" объявил о
При этом, как сообщает российский журналист Иван Карпов, сумма трансфера составила 4 млн евро, которую "Локо" будет выплачивать в течение пяти лет.
По данным журналиста Максима Алланазарова По контракту с "Локомотивом" он будет получать около 300 тысяч евро в год.
Также сообщается, что в декабре Мампасси получит российское гражданство.
Ранее уже сообщалось, что "Локомотив" рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.
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