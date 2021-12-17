Локомотив заплатит за Мампасси 4 млн евро, в декабре игрок получит российское гражданство

Московский "Локомотив" объявил о трансфере 18-летнего защитника "Шахтера" Марка Мампасси .

При этом, как сообщает российский журналист Иван Карпов, сумма трансфера составила 4 млн евро, которую "Локо" будет выплачивать в течение пяти лет.

По данным журналиста Максима Алланазарова По контракту с "Локомотивом" он будет получать около 300 тысяч евро в год.

Также сообщается, что в декабре Мампасси получит российское гражданство.

Ранее уже сообщалось, что "Локомотив" рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.