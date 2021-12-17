  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев: У команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев: У команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили

Премьер-лига
(1 голосов)

Но форвард уверен, что все будет хорошо

Селезнев: У команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев высказался о положении команды в турнирной таблице УПЛ.

"Ты же видишь, какое у команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили. С "Колосом" выдумали пенальти. Там не то, что руки не было…

Представь, ребята едут 20 часов на поезде. 88 минут ложатся костьми, чтобы на 88-ой выдумать такой пенальти.

Вот мы так сели в раздевалке с опущенными глазами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.

Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все хорошо", – сказал Селезнев.

Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате Украины, имея в своем активе 10 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
17.12.2021 в 20:24
8 пенальти. 8 голов. И вот она пенсия с рекордом
Ответить
0
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
17.12.2021 в 20:11
Ты же видишь, какое у меня тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили. С "Колосом" выдумали пенальти. Там не то, что руки не было…Представь, я еду 20 часов на поезде. 88 минут жду, чтобы пробить пенальти, а тут на 88-ой выдумывают такой пенальти, но в наши ворота.Вот я так сел в раздевалке с опущенными глазами. Но я честно смотрел в глаза пацанам, потому что именно для этого я здесь. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.Очень тяжело находиться вдали от рекорда Шацких. Но думаю, у меня будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они меня слушаются. Думаю, у меня будет все хорошо
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.12.2021 в 20:04
Мгагага, ох и дура.
Ответить
+2
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
17.12.2021 в 19:52
Ответить
+2
0
Скажений Заєць (Вінниця)
17.12.2021 в 19:42
Ответить
+1
0
SoLoMoN1607 (N .K)
17.12.2021 в 19:24
Тяжелое состояние это когда Селезнев после бодуна утром просыпаеться
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 19:17
Тяжёлое состояние в твоей черепной коробке: дерьмо вместо мозгов.
Ответить
+6
0
Хиденг (Днепр)
17.12.2021 в 18:56
Ответить
+4
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.12.2021 в 18:51
Я вже починаю боятися за його психіку. Це вже просто нав'язлива ідея, ці 8 голів. І треба ж таке - саме 8 не поставили. Співпадіння по доктору Фрейду.
Ответить
+9
0
avatar
vadooo (Слатино)
17.12.2021 в 18:49
8 раз зашли в штрафную значит, как считает Поилец, должно быть 8 пенальти.
Ответить
+5
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
17.12.2021 в 18:31
"хлопці їдуть 20 годин поїздом" , а пенальти не ставят. От это горе, не падайте духом гражданин тунец-кормилец.
Ответить
+17
0
avatar
Il Gatto
17.12.2021 в 18:30
Боже, яке воно кончене (с)
Ответить
+14
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2021 в 18:29
Не ной!
Ответить
+5
0
Caballero (DC)
17.12.2021 в 18:28
Женя держись! Мы с тобой!! Донбасс и вся Украина!12 игрок!!! Завжди разом!!!
Ответить
0
-12
football_soccer (Украина)
17.12.2021 в 18:26
а с игры забить?
Ответить
+11
0
kapkan (Луганск)
17.12.2021 в 18:27
Молодые пусть с игры забивают)) )))
Ответить
+4
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
17.12.2021 в 18:20
кто о чем, а вшивый о бане
Ответить
+13
-1
prockop4uck (Киев)
17.12.2021 в 18:18
лол
Ответить
+10
0
kukarekin (Одесса)
17.12.2021 в 18:17
Кормилец уже не тот
Ответить
+9
-1
kapkan (Луганск)
17.12.2021 в 18:15
Кто о чем. Рекорд был бы уже побит)))))
Ответить
+10
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...