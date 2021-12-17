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Селезнев: У команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили
Но форвард уверен, что все будет хорошо
Нападающий "
"Ты же видишь, какое у команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили. С "Колосом" выдумали пенальти. Там не то, что руки не было…
Представь, ребята едут 20 часов на поезде. 88 минут ложатся костьми, чтобы на 88-ой выдумать такой пенальти.
Вот мы так сели в раздевалке с опущенными глазами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.
Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все хорошо", – сказал Селезнев.
Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате Украины, имея в своем активе 10 очков.
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